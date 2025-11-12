Balmain nombra a Antonin Tron como director creativo en sustitución de Oliver Rousteing

1 minuto

París, 12 nov (EFE).- La casa de moda parisina Balmain anunció este miércoles el nombramiento de Antonin Tron como nuevo director creativo, en sustitución de Olivier Rousteing, y presentará sus primeras creaciones en marzo próximo para la colección de otoño e invierno de 2026-2027.

«Balmain anuncia hoy el nombramiento de Antonin Tron como nuevo director creativo de la Maison, a partir de noviembre de 2025. Antonin presentará su primera colección, Balmain Otoño/Invierno 2026-2027, en París el próximo marzo», desveló en sus redes sociales la casa francesa fundada en 1945.

Antonin Tron lanzó su marca, Allein, en 2016 y se distingue por el uso del drapeado, aplicado a todos los vestidos. EFE

cat/ac/psh