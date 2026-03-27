Baltasar Garzón: Gobierno de Milei «debería tomar nota” de la marcha contra la dictadura

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Esther Rebollo

Buenos Aires, 27 mar (EFE).- El exjuez español Baltasar Garzón afirmó en una entrevista con EFE que el Gobierno “negacionista” de Javier Milei debería «tomar buena nota» de la gran manifestación celebrada el martes en Argentina, en recuerdo a las víctimas de la dictadura a 50 años del golpe militar.

“Ha sido una lección democrática. Espero que el Gobierno negacionista de Javier Milei tome buena nota y sea consciente de que hay cosas que cuando la sociedad las conquista no se pueden derogar”, dijo Garzón sobre la posición oficialista de minimizar el terror practicado entre 1976 y 1983 y el desmantelamiento de las instituciones dedicadas a la preservación de la memoria y la búsqueda de justicia en este país.

Garzón, que ha sido reconocido esta semana en Argentina por su labor en el proceso de justicia, acudió a la gran marcha de Buenos Aires, de la que destacó la presencia de familias y, sobre todo, jóvenes.

“He visto algo muy importante y es que la sociedad, con una transversalidad impresionante, no consiente que se olvide la dictadura, no está a favor de la impunidad, ni del negacionismo, a pesar de que el Gobierno de Milei y la prensa oficial minimicen ese impacto”, detalló.

Para el experto en Derecho Internacional, “la lucha por la justicia, la verdad, la memoria y la reparación en Argentina es un ejemplo mundial, probablemente junto con Sudáfrica”.

En este sentido, argumentó, “hay un elemento que siempre ha estado firme y avanzando, que son las víctimas. Abuelas y Madres (de la Plaza de Mayo), Hijos y los organismos de derechos humanos nunca, ni siquiera en dictadura, bajaron la guardia, (siempre) denunciaron la impunidad, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, denunciaron los indultos”.

Baltasar Garzón y la justicia argentina

Si bien al inicio de la democracia se celebró, en 1985, el juicio a las Juntas Militares, que fue un ejemplo para el mundo, poco después el entonces presidente, Raúl Alfonsín (1983-1989), promulgó las llamadas “leyes de la impunidad” (Punto Final y Obediencia Debida).

Y Carlos Menen (1989-1999) inició su mandato con una serie de indultos a quienes ya habían sido condenados, entre ellos, el dictador Jorge Rafael Videla.

En ese ambiente de impunidad, que duró más de una década, Baltasar Garzón hizo uso de la jurisdicción internacional, y como magistrado de la Audiencia Nacional española, procesó en 1999 a un centenar de involucrados en graves delitos ocurridos durante la dictadura argentina y condenó a 640 años de prisión al excapitán argentino Adolfo Scilingo por, entre otros delitos, haber participado en los ‘vuelos de la muerte’.

“España jugó un papel relevante que no ha sido valorado en nuestro país, España, lo suficiente. Más allá de los personalismos y de los actores secundarios, que somos los que intervinimos, fue la sociedad la que lo impulsó. No somos conscientes de la importancia”, remarcó Garzón sobre lo ocurrido en la justicia española durante aquellos años en favor de las víctimas argentinas.

La reactivación de la justicia en el país sudamericano llegó con Néstor Kirchner (2003-2007) y Baltasar Garzón nunca se desvinculó de este proceso, teniendo en cuenta que Argentina devolvió el favor investigando los crímenes del franquismo.

La mano de Trump en Latinoamérica

Autor del libro “Los disfraces del fascismo”, Garzón califica de “muy grave” la situación en Latinoamérica por el avance de la extrema derecha, pero también en Estados Unidos, “desde donde -a su juicio- se irradia todo lo que estamos viviendo”.

Para el exmagistrado, la llegada al poder de la ultraderecha en Chile, Argentina, Ecuador o Perú “no es casualidad” y “tiene elementos comunes, que son el auspicio, apoyo e interferencia de Donald Trump, quien descaradamente ha intervenido en los procesos electorales”.

“Ese es el nivel de acción política que se está desarrollando con acciones coordinadas concretas de la extrema derecha”, agregó.

En este contexto, Garzón denunció que se está haciendo todo lo posible “para neutralizar a Iván Cepeda”, el candidato presidencial de la izquierda colombiana que parte como favorito para ganar las elecciones del 31 de mayo.

Y calificó como “golpe de Estado por parte del Gobierno de (Daniel) Noboa” que se haya prohibido incurrir a las elecciones en Ecuador al partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa.

“Los están investigando, persiguiendo a todos los cargos electos, al alcalde Guayaquil, a toda la oposición se la está criminalizando”, advirtió el exjuez sobre la situación extrema que vive Ecuador.

Baltasar Garzón cree que ante la situación global, “la sociedad civil es fundamental”. A su juicio, “las instituciones pueden corromperse, pueden caerse, pueden minusvalorarse, pueden no responder a todas las expectativas, pero si la sociedad es activa, si no es indiferente, si exige derechos, será mucho más difícil que se produzcan retrocesos”. EFE

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