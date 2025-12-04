“Bambú lunar”, propuesta hongkonesa para construir estructuras con material del satélite

2 minutos

Hong Kong, 4 dic (EFE).- La directora de una empresa espacial hongkonesa presentó este jueves una propuesta que plantea emplear el regolito lunar —material que cubre la superficie de la Luna— para fabricar estructuras tubulares inspiradas en la lógica del bambú, mientras la comunidad internacional acelera los preparativos para el regreso de misiones tripuladas al satélite.

El planteamiento de Clara Lo, de Orion Astropreneur Space Academy, parte de una premisa ampliamente aceptada por las agencias espaciales: enviar materiales de construcción desde la Tierra es extremadamente costoso, por lo que el futuro de la presencia humana fuera de nuestro planeta dependerá de aprovechar los recursos disponibles en el propio entorno lunar.

La especialista sostiene que el uso directo de materiales locales será fundamental para reducir costes y garantizar construcciones resistentes. Según explicó, sistemas robóticos podrían encargarse de extruir o imprimir en 3D cilindros huecos elaborados a partir del regolito, endurecidos mediante luz solar concentrada o microondas.

Estas piezas funcionarían como módulos ligeros, comparables a las cañas de bambú utilizadas tradicionalmente en andamiajes de Asia. Su diseño permitiría que fueran almacenadas en paquetes compactos y posteriormente desplegadas de forma automática.

La propuesta también contempla reforzar los tubos con fibras de basalto obtenidas de la propia roca lunar, o con pequeñas cantidades de polímeros transportados desde la Tierra para aumentar su resistencia.

El montaje se realizaría mediante conectores mecánicos capaces de soportar el polvo y las duras condiciones de la superficie lunar, lo que evitaría el uso de adhesivos y facilitaría ensamblajes rápidos y secos.

Lo enmarca su iniciativa en una filosofía de diseño centrada en la modularidad, la adaptabilidad y la eficiencia. Considera que este método podría aplicarse también en otros escenarios, como futuras misiones a Marte, plataformas orbitales o situaciones de emergencia en zonas remotas de la Tierra.

Su propuesta llega en un contexto de creciente actividad espacial y de avances significativos en los programas destinados a retornar al satélite.

China afirma que los preparativos de su misión lunar tripulada avanzan con normalidad y mantiene su objetivo de lograr un alunizaje con astronautas antes de 2030.

El gigante asiático continúa así ampliando un proyecto espacial que ya ha conseguido hitos como el alunizaje de la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la misión Tianwen 1. EFE

msc/aa/cc