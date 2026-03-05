Banamex afirma que el apetito por invertir en México sigue firme pese a violencia

Ciudad de México, 5 mar (EFE).- El presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex, Fernando Chico Pardo, aseguró este jueves que el apetito por invertir en México se mantiene, aun con episodios recientes de violencia en el país, y destacó la importancia del sector privado para impulsar el crecimiento.

Durante su mensaje en la 34 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex, Chico Pardo puso como ejemplo el día en que inversionistas institucionales firmaron la adquisición de un 24 %, entre ellos General Atlantic, Blackstone, Liberty, Chubb y el Fondo Soberano de Qatar, que adquirieron el 24 % de las acciones de la entidad financiera, con participaciones limitadas a un máximo de 4,9 % por inversionista.

Ese día, el 22 de febrero pasado, coincidió con el operativo militar en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, en un pequeño pueblo al sur de Guadalajara (oeste).

Aun en este contexto, detalló Chico Pardo, “no hubo ninguno (de los inversionistas) que dudó o tuvo algún segundo pensamiento. Nada. Todos siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones”.

“Esto habla maravillas de México. La gente quiere confiar en México, quiere invertir en México y es gracias al liderazgo que tenemos”, añadió.

También señaló que, al cierre de esos acuerdos, más del 25 % de las acciones de Banamex quedará en manos de inversionistas mexicanos —ya que Chico Pardo es el accionista mayoritario de la firma-, lo que, dijo, es “una muestra clara de la confianza que tenemos en nuestro país y nuestro gobierno”.

En este sentido, defendió el papel de la iniciativa privada, al asegurar que «las empresas somos un factor de desarrollo y tenemos la responsabilidad de buscar y procurar el bienestar de nuestros colaboradores”.

Sobre el proceso de desinversión de Citi en Banamex, recordó que, tras su compra del 25 % concluida el 15 de diciembre pasado, asumió la presidencia del Consejo y la representación de los nuevos accionistas.

Añadió que las autorizaciones regulatorias se dieron “en tiempo récord”, en un proceso que describió como acelerado.

De cara a la nueva etapa, delineó cinco prioridades: ser el banco líder en lo digital; reconstruir y fortalecer negocios como la banca corporativa y de inversión; avanzar con urgencia en la desconsolidación de Banamex de Citi, reforzar la cultura organizacional con un enfoque centrado en el cliente; e impulsar los programas sociales y culturales.

Por su parte, Manuel Romo, director general de Banamex, aseguró que el 2026 será un año determinante.

“La oportunidad es enorme en un mundo que se polariza, México puede y debe ser el puente estructural, y para ello, necesitamos detonar un mayor crecimiento económico a través de la inversión”, concluyó. EFE

