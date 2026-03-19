Banamex ve viable pacto bilateral de México y EEUU, pero apuesta por mantener a Canadá

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Cancún (México), 19 mar (EFE).- El director general de Banamex, Manuel Romo, afirmó este jueves que un eventual acuerdo bilateral con Estados Unidos sería el “segundo mejor escenario” para México en la revisión del Tratado de Comercio trilateral (T-MEC), aunque remarcó que la mejor salida sigue siendo un entendimiento que también mantenga a Canadá.

En reunión con medios en el marco de la Convención Bancaria, que se celebra en Cancún (surest), Romo confió en que se alcance un pacto robusto entre los tres países, ya que sostuvo que en el corto plazo la negociación estará marcada por “mucho ruido” y volatilidad, en medio de amagos de Estados Unidos y Canadá por reducir el pacto a acuerdos comerciales bilaterales.

No obstante, defendió que el desenlace más conveniente para México sería conservar el esquema regional, pues un acuerdo sólido entre los tres socios incluso podría abrir espacios para avanzar en temas como la homologación de principios contra el lavado de dinero y un mayor intercambio de información.

«¿Le conviene a México un acuerdo bilateral? Nosotros creemos que es el segundo mejor escenario. El mejor escenario es que seamos los tres (…) Me parece que un acuerdo robusto entre los tres puede ayudar en temas que ahorita no tenemos en la mesa y serían muy buenos para México», expresó.

El banquero recordó que las negociaciones ya comenzaron con el viaje del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a Washington esta semana y agregó que, si bien existe una fecha tentativa de julio de 2026 para concretar la revisión del tratado, no se trata de una restricción legal y que el calendario puede moverse.

Aun con esa flexibilidad, dijo que Banamex mantiene una visión “muy optimista” sobre la firma, al considerar que la posición geoestratégica de México dentro del bloque de Norteamérica vuelve innegables tanto su papel clave como los beneficios del acuerdo para el mediano y largo plazo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, sostuvo que el escenario base del sector es que el tratado comercial “va a continuar y va a continuar de manera fortalecida”., ya que el bienestar económico derivado del libre comercio en Norteamérica es tan contundente que la ruta más lógica para mexicanos, estadounidenses y canadienses es fortalecerlo, no desmontarlo.

Romano afirmó que cerca de la mitad de la economía mexicana depende del comercio exterior y defendió que el país conserva ventajas que difícilmente pueden sustituirse, entre ellas su perfil manufacturero y su cercanía con Estados Unidos.

Según expuso, esa ubicación permite entregar insumos y mercancías con rapidez y confiabilidad, lo que vuelve a México un socio esencial para que Estados Unidos y Canadá compitan con costos adecuados frente a otras regiones.

En paralelo, señaló que para acelerar la inversión y el crédito también será clave preservar la certidumbre jurídica y la solidez del acuerdo comercial en Norteamérica.

La Convención Bancaria, el principal foro económico de México, contará con la intervención este jueves de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; y, mañana viernes, el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau. EFE

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