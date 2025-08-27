Banca mexicana confía que casos por lavado en EE.UU. estén resueltos antes de fecha límite

3 minutos

Ciudad de México, 27 ago (EFE).- La Asociación de Bancos de México (ABM) confió en que los procesos abiertos en Estados Unidos contra dos bancos y una casa de bolsa mexicanas, acusadas de presunto lavado de dinero, quedarán resueltos antes del 20 de octubre, fecha límite marcada por las autoridades estadounidenses.

“El mismo mercado está permitiendo que se resuelva de la mejor manera el problema de estas dos instituciones (bancarias) y eso nos va a permitir, todavía con más razón, llegar el 20 de octubre (…) con este tema prácticamente resuelto”, declaró este miércoles en una conferencia de prensa el presidente de la ABM y director de Bank of America en México, Emilio Romano Mussali.

En este contexto, Romano reveló que la semana del 8 de septiembre una delegación de la banca mexicana viajará a Washington para reunirse con autoridades estadounidenses, reguladores y sus contrapartes del sector.

“Vamos a ver autoridades del tesoro, al Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN), a la Asociación de Bancos de Estados Unidos de América y también a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”, precisó.

El líder del gremio bancario añadió que también se espera la presencia de autoridades mexicanas en un encuentro binacional, e insistió que el caso no implica un riesgo sistémico.

“No ha habido un tema, una alteración en la operación normal de la banca de México derivado de los temas que mencionas”, subrayó.

Recordó que las medidas han derivado en la venta de negocios fiduciarios de las instituciones señaladas, lo que calificó como “una solución muy de mercado, muy natural que permite que se reciclen, de alguna manera, los activos y los pasivos de estos bancos” en instituciones sólidas del sistema.

No obstante, el dirigente reconoció que el sector bancario en el país no está exento de problemas.

“Nunca les voy a decir que la banca de México es perfecta. Tenemos una gran banca en México, tenemos una banca de las más sólidas a nivel global. Siempre vamos a estar buscando la forma de seguir buscando la excelencia”, contrastó.

Ejes estratégicos

El dirigente ofreció indicadores de fortaleza como el índice de capitalización más alto en la historia, con un promedio del 20 % cuando el mínimo regulatorio es del 10,5 %.

También apuntó que el índice de morosidad es del 2,1 %, mientras el coeficiente de cobertura a liquidez está arriba del 300 % cuando el mínimo regulatorio es el 100 %, según precisó.

Entre los ejes estratégicos de la ABM hacia los próximos años, destacó la bancarización y digitalización, la educación financiera, el impulso al crédito —particularmente para micro, pequeñas y medianas empresas— y el empoderamiento del cliente.

“Nuestro objetivo estratégico es ser un factor de largo plazo de estabilidad y de fomentar el crecimiento económico del país de manera sostenida”, puntualizó. EFE

jsm/jmrg/jrh

(foto)