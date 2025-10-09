Bancada de partido de alcalde de Lima anuncia moción para destituir a presidenta Boluarte

Lima, 9 oct (EFE).- La bancada parlamentaria del ultraconservador partido Renovación Popular, que lidera el alcalde de Lima y precandidato presidencial Rafael López Aliaga, anunció este jueves que buscará las firmas necesarias para presentar ante el pleno una moción de vacancia (destitución) contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por incapacidad moral debido a la violencia del crimen organizado que, según afirmaron, provoca la muerte de siete personas al día.

El legislador Diego Bazán dijo a los periodistas que van a empezar a «recolectar 33 firmas para la moción de vacancia por incapacidad moral» contra Boluarte para que «venga a responder por esta situación», horas después del ataque armado contra un popular grupo musical que ha dejado cinco heridos en Lima.

El congresista confió en que «no va a ser complicado» reunir las firmas necesarias para presentar la moción a debate del pleno, pues «hay fuerzas (políticas) que se han sumado a esta posición» en las últimas horas.

A continuación, Bazán reiteró su confianza en «tener los 87 valientes que voten por la ciudadanía», en referencia a los 87 votos necesarios para que esa moción de destitución presidencial sea aprobada por el Parlamento.

«Todos los días, la ciudadanía, los empresarios, exigen que Boluarte se vaya, no da más, no tiene la capacidad para gobernar», expresó el congresista.

Su compañera de bancada, Norma Yarrow, declaró a la prensa que son «siete vidas que se pierden diariamente», a raíz del crimen organizado en el país.

«Hasta el momento, tenemos una gran cantidad de personas que salen a trabajar con desprotección absoluta. Es una crisis que nunca la pasamos, es peor que la época del terrorismo (1980-2000), ahora cualquiera tiene un arma y te dispara», expresó la parlamentaria de Renovación Popular.

La congresista añadió que las autoridades del Ejecutivo tienen «el descaro» de buscar una justificación para los casos de violencia criminal que se suceden en las últimas semanas, tras el asesinato y lesiones a dos conductores de transporte público, que provocó un masivo paro el último lunes.

Yarrow añadió que quiere pensar que la alianza conservadora Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, «no es ajena a estas muertes», al pedir la reflexión de los congresistas para que apoyen la moción de vacancia contra Boluarte.

«Dina (Boluarte) puede desaparecer del país porque va a ser juzgada cuando termine su mandato, otra cosa es que se haya suspendido su proceso mientras sea presidenta, pero tenemos que fijar la posición de lo que pasa en el país», manifestó la legisladora en alusión a las investigaciones contra la mandataria por presunta corrupción y por los fallecidos y heridos en las protestas de 2022-2023.

El anuncio de la bancada Renovación Popular, se conoce en momentos que el pleno del Congreso tiene en agenda debatir la moción de censura contra el ministro de Cultura y otro sector de congresistas piden llamar al titular del Interior, Carlos Malaver, para conocer las acciones que está tomando su sector para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Renovación Popular ha sido uno de los partidos conservadores que ha sostenido en el poder a la presidenta Dina Boluarte desde que asumió la Presidencia a finales de 2022 tras suceder al izquierdista Pedro Castillo, del que era su vicepresidenta, luego de su fallido intento de golpe de Estado.

López Aliaga, líder de Renovación Popular, se encuentra entre los favoritos en intención de voto para las próximas elecciones de 2026, al aparecer en primer lugar en los últimos sondeos con un 10 %, frente a la amplia desaprobación que tiene Boluarte, la presidenta más impopular de Latinoamérica al registrar una aceptación del 3 %, un valor similar al Congreso. EFE

