Bancada del partido de Petro en el Congreso hará una «oposición firme» a De la Espriella

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Bogotá, 25 jun (EFE).- Los senadores y representantes electos del partido oficialista colombiano Pacto Histórico, del que hace parte el aún mandatario, Gustavo Petro, aseguraron este jueves que harán una «oposición firme» en el Congreso al Gobierno del nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella.

«Ejerceremos una oposición firme, democrática y movilizada frente a cualquier iniciativa que pretenda desmontar los avances conquistados por el pueblo colombiano en materia de reforma agraria, derechos laborales y pensionales, educación pública, paz, libertades democráticas y justicia social», expresó la formación en un comunicado.

La bancada, que estará liderada por el excandidato presidencial Iván Cepeda, estará conformada por 26 senadores y 43 representantes a la Cámara, lo que hace al Pacto Histórico la mayor fuerza en el Congreso para el periodo 2026-2030, que comienza el 20 de julio.

«Defenderemos en el Congreso y junto a la ciudadanía cada una de estas conquistas, actuando con unidad, determinación y compromiso con los millones de colombianas y colombianos que han depositado su esperanza en la transformación democrática del país», añadió el partido izquierdista.

Igualmente, el Pacto Histórico buscará construir un «Frente Amplio por la Vida» y para ello convocó a todas las fuerzas «democráticas progresistas, sociales y populares que compartan la defensa de la paz».

En ese sentido, el expresidente Ernesto Samper (1994-1998) destacó en la víspera que tras las elecciones del pasado domingo, en las que el ultraderechista De la Espriella se impuso al izquierdista Iván Cepeda, «se conformó un gran bloque de centro izquierda que debe articularse en un Frente Amplio –Alianza por la vida– que reúna a todas las fuerzas políticas y sociales que hicieron sentir su voz en favor del cambio».

Por otra parte, el Centro Democrático, liderado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) y con 47 congresistas (17 en el Senado y 30 en la Cámara de Representantes), se convirtió el martes en el primer partido en declararse de Gobierno en el Congreso, anunció en un comunicado.

El partido expresó «su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos». EFE

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