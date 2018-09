El servicio de verano de Helvetic Airways, que vuela desde Berna a destinos vacacionales en Italia, España, Francia y Grecia, no se ve afectado, confirmó el aeropuerto.

Último aterrizaje de SkyWork en Berna 30 de agosto de 2018 - 10:40 El último vuelo de SkyWork aterrizó en el aeropuerto de Berna el miércoles por la noche. Sus dificultades financieras obligaron a la compañía a declararse en quiebra. Aproximadamente 11 000 pasajeros se ven afectados. La compañía, fundada en 1983, no logró concluir un acuerdo con un socio potencial para solventar los recurrentes déficits que registró y que se intensificaron en octubre del año pasado. Como resultado, “SkyWork Airlines ha decidido entregar su licencia de operación a la OFAC [Oficina Federal de Aviación Civil]”, anotó la empresa en un comunicado. También se declarará en bancarrota y un tribunal decidirá los próximos pasos. La firma empleaba a más de 100 personas y sus seis aviones turbopropulsados ​​Saab 2000 cubrían 22 destinos europeos desde su centro de operaciones en la comuna de Belp, en las afueras de la capital suiza. Su quiebra deja a 11 000 pasajeros que habían efectuado reservas con el reto de obtener reembolsos o arreglos de viaje alternativos. OFAC ha delineado las opciones disponibles para ellos y estableció una línea telefónica directa de “Derechos del pasajero” para atenderlos. Les aconseja no desplazarse hasta el aeropuerto para arreglar su situación, sino ponerse en contacto con los agentes que les vendieron los boletos. El cierre de SkyWork también deja al aeropuerto de Berna en una situación difícil, ya que la aerolínea representa el 60% del total de vuelos que conectan a la capital suiza con otras ciudades europeas. Pero las autoridades del aeropuerto de Berna, por el que circulan casi 300 000 pasajeros cada año, rechazaron que la existencia de la central estuviera amenazada. Precisaron que la prioridad inmediata sería mantener las conexiones a los destinos europeos más populares, lo que hacía SkyWork. El servicio de verano de Helvetic Airways, que vuela desde Berna a destinos vacacionales en Italia, España, Francia y Grecia, no se ve afectado, confirmó el aeropuerto.