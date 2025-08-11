Banco Africano de Desarrollo destina 500 millones de dólares a nuevo aeropuerto de Etiopía

2 minutos

Nairobi, 11 ago (EFE).- El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) destinará hasta 500 millones de dólares para la financiación del nuevo Aeropuerto Internacional de Bishoftu, que se construirá en las afueras de Adís Abeba, capital de Etiopía, informó este lunes la entidad en un comunicado.

“El propio Banco ha reservado hasta 500 millones de dólares, sujetos a la aprobación de su Consejo, para servir de base a la financiación de este proyecto transformador de integración regional”, indicó el BAfD.

El ministro de Finanzas de Etiopía, Ahmed Shide, y el presidente del BAfD, Akinwumi Adesina, asistirán a la firma del acuerdo que designará al Banco como organizador principal inicial, coordinador global y corredor de libros para movilizar la financiación del nuevo aeropuerto.

El costo total del proyecto será de 10.000 millones de dólares, mientras que la entidad buscará financiación por deuda de hasta 8.000 millones.

Una vez terminada será el más grande de África y el nuevo centro global de Ethiopian Airlines, que cuenta con unos 145 destinos internacionales y 79 años de experiencia en operaciones aéreas.

La futura terminal aérea tendrá una capacidad inicial para 60 millones de pasajeros anuales, que se ampliará a 110 millones a plena capacidad.

De acuerdo con el documento de la BAfD, la primera fase del proyecto comenzará a finales de 2025, que una vez operativo será uno de los principales centros de aviación de África para tráfico internacional, regional y de carga.

Complementará al actual Aeropuerto Internacional de Bole, en Adís Abeba, que se centrará en operaciones domésticas.

“La designación del BAfD como organizador principal refleja su papel catalizador en el impulso de proyectos estratégicos de infraestructura en el continente y su liderazgo probado en el apoyo a empresas africanas y la promoción de la integración regional”, añadió la entidad.

El proyecto está alineado con la Agenda 2063 de la Unión Africana y con el Mercado Único Africano de Transporte Aéreo, que promueven una mayor integración y conectividad en el continente. EFE

