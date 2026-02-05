Banco BBVA ganó en México 5.264 millones de euros, un 3,4 % menos, por el tipo de cambio

Madrid, 5 feb (EFE).- BBVA México logró en 2025 un beneficio neto de 5.264 millones de euros, la mitad de lo obtenido por el Grupo en todo el mundo y un 3,4 % menos que un año antes por el impacto del tipo de cambio, informó el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

En su nota, BBVA destaca que excluyendo el efecto del tipo de cambio, el beneficio en México creció un 5,7 % por la evolución del margen de intereses, que es la diferencia entre los ingresos financieros y los costes y que ascendió a 11.424 millones de euros.

La inversión crediticia -crédito a la clientela no dudoso en gestión- registró un crecimiento del 7,6 % gracias a la evolución de la cartera minorista, que creció a una tasa del 11,9 %.

Entre todos los segmentos, destacaron los créditos al consumo, que aumentaron un 13,8 %.

En la cartera mayorista el crecimiento se situó en el 2,9 % gracias al desempeño de la banca corporativa, de modo que la cartera de préstamos continuó mostrando una elevada diversificación, en la que el 46 % del total corresponde al crédito mayorista y el 54 % al minorista.

Los recursos de clientes se incrementaron un 13,4 % en 2025 y la tasa de mora se situó a cierre de diciembre de 2025 en el 2,7 %.

Latinoamérica

En América del Sur, que incluye Perú, Colombia y Argentina, el banco logró un beneficio de 726 millones de euros, un 14,3 % más a tipos de cambio corriente, favorecido por la mejora del resultado atribuido en Perú y Colombia y un ajuste menos negativo por hiperinflación en Argentina.

La actividad crediticia creció un 13,9 %, con un ascenso más dinámico de la cartera mayorista, que creció a una tasa del 14,5 %, por encima del crecimiento de la minorista, que fue del 13,1 %.

Los recursos de clientes en gestión crecieron un 12,9 % con respecto a los saldos a cierre de 2024, con un crecimiento del 11,9 % de los depósitos de la clientela. EFE

