Banco Central argentino compra dólares por primera vez desde cambios en programa monetario

3 minutos

Buenos Aires, 5 ene (EFE).- El Banco Central de Argentina adquirió este lunes dólares estadounidenses en el mercado cambiario, la primera compra de divisas que realiza desde el inicio la semana pasada de una nueva fase en el programa monetario del país suramericano.

Según informaron fuentes oficiales, el Banco Central compró este lunes en la plaza cambiaria 21 millones de dólares.

Se trata de la primera compra de divisas desde que el pasado viernes Argentina estrenó una nueva fase en el programa monetario diseñado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, que incluye cambios en el esquema de intervención cambiaria entre bandas y la decisión del Banco Central de comprar más divisas para incrementar las reservas monetarias.

La nueva fase del programa tiene como meta que la tasa de inflación en Argentina -que fue del 31,4 % interanual en noviembre pasado- converja con los niveles internacionales de inflación y, a la par, que el Banco Central sume reservas monetarias.

Sumar reservas ha resultado desafiante para Argentina, incluso después de que el Gobierno de Milei levantara en abril pasado muchas de las restricciones del denominado ‘cepo cambiario’ y pusiera en marcha un esquema de libre flotación cambiaria entre bandas.

El Gobierno apostó a que lograría sumar reservas gracias a las exportaciones agrícolas y el ingreso de capital financiero y de inversiones tras el levantamiento de los controles cambiarios, lo que finalmente no sucedió.

A la par, la incertidumbre política de cara a los comicios legislativos de octubre pasado exacerbó entre los inversores la demanda de dólares para cobertura, obligando al Banco Central a vender reservas para evitar una depreciación brusca del peso argentino y su impacto negativo en la inflación en pleno año electoral.

De acuerdo a datos oficiales, Argentina cerró este lunes con reservas internacionales brutas de 43.400 millones de dólares.

Sin embargo, según cálculos privados, las reservas netas son negativas en unos 15.000 millones de dólares, muy lejos de las metas asumidas ante el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril pasado.

Como parte de la nueva fase iniciada el viernes último, el Banco Central prevé llevar adelante un programa de acumulación de reservas que podría implicar compras de divisas por 10.000 millones de dólares en 2026.

Ese cálculo del Banco Central presupone un aumento de la base monetaria desde el equivalente al 4,2 % del PIB en la actualidad a un 4,8 % del PBI para diciembre de 2026.

Según la autoridad monetaria, un aumento adicional de la demanda de dinero equivalente al 1 % del PBI podría llevar las compras de reservas a 17.000 millones de dólares en 2026. EFE

nk/pd/rrt