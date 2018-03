Banco central mantiene invariados los tipos de interés

El banco emisor helvético ha decidido mantener sin variación el margen de fluctuación de la tasa Libor a noventa días entre el 3 y el 4 por ciento, según anunció en Zúrich el presidente del Banco Nacional Suizo (BNS), Hans Meyer. En lo que va de año, el BNS ha revisado al alza la tasa Libor en tres ocasiones, por última vez el 15 de junio. En total, el London Interbank Offered Rad (Libor), la tasa interbancaria más importante para los préstamos a corto plazo, aumentó 1,75 puntos en 2000. El BNS señala que, pese a la fortaleza de la economía suiza, "no hay indicios a la vista que amenacen la estabilidad de precios", declaró en rueda de prensa Meyer. La inflación, actualmente en el 1,6 por ciento, subirá al 2,1 por ciento el próximo año. Pero el instituto que vela por la estabilidad de los precios estima que se situará por debajo del 2 por ciento en 2002. A corto plazo, la inflación dependerá principalmente de la evolución coyuntural, los tipos de cambio y el precio del petróleo, señaló el director del BNS. La economía suiza seguirá creciendo el próximo año, pero a un ritmo menos riguroso que en los últimos meses. El BNS prevé un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,2 por ciento para 2001, frente al 3,3 registrado este año. La decisión del BNS de mantener invariada la tasa Libor se produce después de que el Gobierno modificara los métodos para medir la inflación distorsionada por los crecientes costes energéticos que ocasionaron las sucesivas subidas del precio del petróleo. Esa modificación supuso una revisión a la baja (-1 por ciento) de la inflación y redujo las presiones para subir los tipos de interés. swissinfo y agencias

El Banco Nacional Suizo (BNS) anunció este viernes que no piensa modificar su política monetaria. El banco emisor asegura que no hay indicios a corto plazo que amenacen la estabilidad de los precios.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Banco central mantiene invariados los tipos de interés 08 de diciembre de 2000 - 15:28 El Banco Nacional Suizo (BNS) anunció este viernes que no piensa modificar su política monetaria. El banco emisor asegura que no hay indicios a corto plazo que amenacen la estabilidad de los precios. El banco emisor helvético ha decidido mantener sin variación el margen de fluctuación de la tasa Libor a noventa días entre el 3 y el 4 por ciento, según anunció en Zúrich el presidente del Banco Nacional Suizo (BNS), Hans Meyer. En lo que va de año, el BNS ha revisado al alza la tasa Libor en tres ocasiones, por última vez el 15 de junio. En total, el London Interbank Offered Rad (Libor), la tasa interbancaria más importante para los préstamos a corto plazo, aumentó 1,75 puntos en 2000. El BNS señala que, pese a la fortaleza de la economía suiza, "no hay indicios a la vista que amenacen la estabilidad de precios", declaró en rueda de prensa Meyer. La inflación, actualmente en el 1,6 por ciento, subirá al 2,1 por ciento el próximo año. Pero el instituto que vela por la estabilidad de los precios estima que se situará por debajo del 2 por ciento en 2002. A corto plazo, la inflación dependerá principalmente de la evolución coyuntural, los tipos de cambio y el precio del petróleo, señaló el director del BNS. La economía suiza seguirá creciendo el próximo año, pero a un ritmo menos riguroso que en los últimos meses. El BNS prevé un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,2 por ciento para 2001, frente al 3,3 registrado este año. La decisión del BNS de mantener invariada la tasa Libor se produce después de que el Gobierno modificara los métodos para medir la inflación distorsionada por los crecientes costes energéticos que ocasionaron las sucesivas subidas del precio del petróleo. Esa modificación supuso una revisión a la baja (-1 por ciento) de la inflación y redujo las presiones para subir los tipos de interés. swissinfo y agencias