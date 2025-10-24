Banco Central ruso reduce a entre un 0,5 % y 1 % previsiones de crecimiento tras sanciones

1 minuto

Moscú, 24 oct (EFE).- El Banco Central (BC) ruso redujo este viernes las previsiones de crecimiento del PIB para este año a entre un 0,5 % y 1 %, después de las sanciones aprobadas por Estados Unidos contra las dos mayores petroleras del país.

Hasta hoy las estimaciones de crecimiento interanual de Rusia eran de entre un 1 % y 2 % para 2025, según publicó en su informe tras una reunión de su consejo de dirección. EFE

