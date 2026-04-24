Banco Central ruso reduce medio punto los tipos y eleva 20 dólares el precio del barril

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Moscú, 24 mar (EFE).- El Banco Central de Rusia (BCR) recortó este viernes otro medio punto, del 15 % al 14,5 %, los tipos de interés en línea con los deseos del Gobierno, y elevó 20 dólares las previsiones de precio del barril de petróleo para este año.

Se esperaba que el BCR recortara las tasas, aunque algunos analistas habían pronostico una bajada de un punto debido a la caída de la inflación durante las últimas semanas.

A su vez, la entidad emisora explicó que tomará una decisión sobre futuras rebajas dependiendo de la inflación y otros riesgos internos y externos, como el conflicto en Oriente Medio.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se había mostrado muy descontento esta semana con el aparato económico del ejecutivo por incumplir con los objetivos marcados, ya que el Producto Interior Bruto se contrajo un 1,8 % en los primeros dos meses del año.

A su vez, el banco mantuvo hoy invariables las previsiones de crecimiento para este año en un 0,5 %-1,5 % que anunció en febrero pasado, mientras la inflación sigue en el diapasón 4,5 %-5,5 %.

En cuanto al precio del barril de petróleo, el regulador lo subió de 45 dólares a 65, en gran medida debido al hecho de que la guerra en Irán, que estalló a finales de febrero, no tiene aún visos de arreglarse.

Rusia, al que Irán garantizó el paso seguro de sus barcos por el estrecho de Ormuz, habría ingresado miles de millones de dólares en exportaciones de crudo desde marzo después de sufrir un descenso del 45 % a principios de año.

Aunque su potencial exportador se ve diezmado por los continuos ataques ucranianos con drones contra sus terminales en los mares Negro y Báltico, EE.UU. le echó un cable al prolongar otro mes el levantamiento de las sanciones contra el petróleo ruso en tránsito en alta mar.

La presidenta del BCR, Elvira Nabiúlina, ha insistido en los últimos meses en su política prudente de tipos de interés y ha apostado por una reducción gradual que evite un crecimiento brusco de la inflación, sobre todo ante riesgos geopolíticos como las sanciones aprobadas por Estados Unidos contra las dos mayores petroleras del país.

Esta política ha sido criticada por el Gobierno ruso y los empresarios del país, al alertar de que la falta de «créditos baratos» provocada por los altos tipos frenan el crecimiento de la economía rusa.

La prensa informa desde hace meses sobre una posible destitución de Nabiúlina, nombrada en dos ocasiones la mejor presidenta de banco central del mundo, pero ésta se mantiene ajena a las críticas al contar, por el momento, con el apoyo del presidente.EFE

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