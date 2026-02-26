Banco central surcoreano deja los tipos en el 2,5 % por sexta vez y prevé mejora económica

(Actualiza con las declaraciones del gobernador del Banco de Corea)

Seúl, 26 feb (EFE).- El Banco de Corea (BoK) decidió este jueves mantener en el 2,5 % su tipo de interés de referencia, por sexta sesión consecutiva, considerando la debilidad de la moneda local y riesgos asociados con la industria de semiconductores y la política arancelaria de EE.UU., aunque mejoró su proyección de crecimiento económico.

«Dado que se espera que la inflación se mantenga estable cerca del nivel objetivo, se proyecta que el crecimiento económico continúe mejorando a un ritmo más fuerte de lo esperado, y también persisten los riesgos para la estabilidad financiera», dijo el BoK sobre las razones para congelar la tasa, según su informe de política monetaria.

La decisión fue adoptada por unanimidad de todos los miembros del Comité de Política Monetaria, dijo el gobernador del BoK, Rhee Chang-yong, en una conferencia de prensa emitida en el canal de YouTube del banco.

El BoK también estrenó un ‘dot-plot’ (diagrama de puntos) en el que los miembros del comité de política monetaria señalan proyecciones condicionadas para el tipo de interés de referencia en los próximo seis meses.

En el diagrama de 21 puntos colocados por los siete miembros del comité, 16 puntos indicaban que la tasa se mantendrá en el 2,5 %, cuatro en que será reducida al 2,25 % y uno en que subiría al 2,75 %, explicó Rhee.

El BoK ha mantenido la tasa de política monetaria en el 2,5 % desde mayo de 2025.

El banco señaló que persisten «riesgos alcistas y bajistas» para el crecimiento económico relacionados con la evolución de la industria de semiconductores, el ritmo de recuperación de la demanda interna, las políticas monetarias y fiscales de las principales economías, las políticas arancelarias de EE.UU. y los riesgos geopolíticos.

Debido a la aplicación de aranceles temporales por parte del Gobierno estadounidense, se espera que Washington mantenga las mismas tasas que aplicaba sobre Seúl hasta el momento, «por lo que consideramos que el impacto sobre las exportaciones y las perspectivas de crecimiento es todavía limitado», dijo Rhee, en el contexto del reciente fallo de la Corte Suprema contra los aranceles «reciprocos» de la Administración Trump.

El informe subrayó la tendencia de mejora del país, respaldada por una recuperación del consumo y unas fuertes exportaciones, además de un crecimiento en el número de personas empleadas, según el banco central.

En este contexto, el BoK elevó su pronóstico de crecimiento de este año al 2 %, lo que supone un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto a la estimación previa realizada en noviembre pasado.

«Se espera que la economía nacional continúe una recuperación del consumo, mientras que se proyecta que el crecimiento de las exportaciones y de la inversión en instalaciones se acelere más de lo previsto, respaldado por un fuerte sector de semiconductores», explicó el banco.

Respecto a la situación del won frente al dólar, la moneda nacional continúo mostrando volatilidad por desequilibrios en la oferta y la demanda vinculados a inversiones exteriores de residentes y ventas de acciones locales por inversores extranjeros, que provocaron un debilitamiento «significativo», según el informe.

El gobernador del banco dijo que el tipo de cambio no está en un estado en el que puedan sentirse «tranquilos».

En cuanto a los precios, el BoK estimó que los precios al consumidor y la inflación subyacente para este año «serán del 2,2 % y el 2,1 %, respectivamente» superiores a la proyección de noviembre del 2,1 % y el 2,0 %. EFE

