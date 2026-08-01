Banco Central venezolano recibe a equipo del FMI y expresa compromiso con diálogo técnico

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Caracas, 1 ago (EFE).- Autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) recibieron a un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que conversaron sobre política monetaria y cambiaria, y expresaron su compromiso con el diálogo técnico, informó este sábado el organismo emisor.

Las delegaciones abordaron también la asistencia técnica, considerada por el BCV como uno de los «pilares fundamentales para la consolidación del proceso de estabilización macroeconómica del país», según una nota de prensa.

«El BCV ratifica su compromiso con el diálogo técnico y la normalización de las relaciones internacionales como herramientas fundamentales para avanzar en el proceso de estabilización y recuperación de la economía venezolana», agregó el organismo.

El miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, conversó con la delegación del FMI, entre otros asuntos, sobre el uso de reservas para el plan de recuperación y reconstrucción tras los terremotos de junio, que dejaron más de 5.500 muertos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, así como daños físicos directos que el Banco Mundial (BM) estima en 19.600 millones de dólares.

Rodríguez anunció el pasado 17 de julio el acceso a 346 millones de dólares en el FMI que prometió destinar a la reconstrucción.

Se trata de los activos del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, que tienen una disposición inmediata para ayudar a atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas de un desastre, según explicó recientemente el Fondo.

La prensa de Rodríguez indicó que en la reunión se encontraban el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y el jefe de misión en Venezuela, Álvaro Piris, entre otros.

El FMI y Venezuela retomaron el pasado abril las relaciones, que estaban suspendidas desde 2019.

Desde entonces, los contactos entre el organismo y el Gobierno interino de Rodríguez han sido regulares, con vistas a completar los procedimientos técnicos para permitir que en el futuro el país pueda volver a acceder a instrumentos financieros del Fondo. EFE

csm/seo