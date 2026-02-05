Banco centroamericano prestará a Nicaragua 97 millones de dólares para infraestrutura vial

2 minutos

San José, 5 feb (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) prestará a Nicaragua 97 millones de dólares para ampliar y mejorar las carreteras de ese país centroamericano, informó este jueves en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

La línea de crédito será desglosado en un tramo de carretera que se formalizará mediante un contrato de préstamo, explicó el Gobierno de Nicaragua a través de un acuerdo presidencial.

El préstamo será utilizado para financiar la ejecución del ‘XI Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras’, siendo el organismo ejecutor el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), indicó la fuente.

En ese sentido, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron al viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, para que, actuando en nombre y representación del Gobierno, suscriba con el BCIE el contrato de préstamo por un monto de 97 millones de dólares.

En octubre pasado, el Ejecutivo nicaragüense había autorizado al ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Danilo Mojica Aguirre, para que, actuando en nombre y representación del Gobierno, suscribiera con el BCIE un contrato de préstamo por un monto de 235 millones de dólares, incluyendo esos 97 millones de dólares

Mojica Aguirre, que renunció a su cargo en diciembre pasado, es hijo del exjefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua y actual ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica Obregón, entidad que será la encargada de manejar los recursos que desembolsará el BCIE.EFE

