Banco centroamericano ve gran potencial de Panamá y espera colaborar más en su desarrollo

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Ciudad de Panamá, 18 mar (EFE).- Panamá es un país «que va volando» en materia económica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aspira a ser «un aliado estratégico para acompañar» esa expansión y desarrollo, afirmó en una entrevista con EFE la presidenta ejecutiva del ente multilateral, Gisela Sánchez.

El producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 4,4 % en el 2025, según informó el lunes la Contraloría panameña, y se espera que este año la expansión ronde el 4 %, unas cifras que superan el 2,4 % y 2,2 % proyectado para cada año, respectivamente, para América Latina por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sánchez sostuvo que el potencial de Panamá plantea «grandísimas oportunidades» para que el multilateral «pueda trabajar tanto con el Gobierno como con el sector privado en desarrollar proyectos de infraestructura, proyectos que mejoren la competitividad del país y proyectos que mejoren la calidad de vida de los panameños».

La cartera del BCIE en Panamá, precisó Sánchez, ronda los 1.000 millones de dólares y hay oportunidad de agrandarla en todas las áreas, incluidas infraestructura, energía y educación, donde ya hay proyectos en marcha o ya ejecutados con apoyo del multilateral, así como también proyectos de apoyo a las micro y pequeñas empresas en alianza con otras instituciones financieras».

«Esperamos que ahorita se marque un inicio de una nueva etapa en la relación, que sea más cercana y que nos vean como ese banco que puede estar para acompañarlos en los proyectos más importantes que quiere desarrollar Panamá», expresó la líder del multilateral centroamericano, que cuenta con la calificación de ‘AA+’ por S&P Global Ratings y Japan Credit Rating Agency.

Sánchez visitó Panamá para inaugurar junto con el Despacho de la Primera Dama un proyecto que ofrece atención integral a personas adultas y adultos mayores.

«El Banco tiene una facilidad que se llama PRODES, que son Programas de Desarrollo Sostenible, y tuvimos la oportunidad hace alrededor de un año de hablar con la Primera Dama de la República», Maricel Cohen de Mulino, «y ella tenía esta idea de generar una casa de día para los adultos mayores, entonces le ofrecimos apoyo», relató Sánchez.

Esta ‘Casa de los Buenos Días Papa Francisco’, situada en la capital de Panamá, puede atender a más de 500 adultos, personas de 55 años o más, para que reciban «clases, puedan estar ahí en espacios de esparcimiento, y recibir algunos servicios de atención básica médica, y que sea un centro, digamos, de gravedad importante y positivo para las personas más grandes, que tienen una gran sabiduría y mucho que aportar», explicó Sánchez.

Como parte de esta colaboración, también se presentó la Unidad Móvil ‘Ver y Oír’, que lleva servicios especializados de oftalmología y audiometría a comunidades vulnerables, acercando la atención en salud a quienes más lo necesitan en todo el territorio nacional.

«Estos son proyectos pequeños pero estratégicos, que muestran esa buena voluntad de ser aliados y de trabajar juntos por este país», agregó la presidente ejecutiva del BCEI. EFE

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