Banco de Bogotá acuerda adquisición de portafolio de clientes de Itaú en Colombia y Panamá

Bogotá, 22 dic (EFE).- El Banco de Bogotá, que hace parte del conglomerado colombiano Grupo Aval, anunció este lunes que llegó a un acuerdo para la adquisición del portafolio de clientes del «negocio de persona natural» del banco brasileño Itaú en Colombia y Panamá.

Con esta operación, el banco colombiano busca adquirir los activos y pasivos de unos 267.000 clientes, que pueden sumar, según sus estimaciones, 6,5 billones de pesos (unos 1.700 millones de dólares) en créditos de consumo y vivienda y 4,1 billones de pesos (unos 1.079 millones de dólares) en depósitos.

Una vez se cierre la transacción, la entidad tendrá una participación de mercado adicional en la banca colombiana del 1,7 % en cartera de consumo, de 2,6 % en cartera de vivienda y 1,7 % en depósitos de persona natural.

El presidente del Banco de Bogotá, César Prado, señaló que la operación se integra a la «estrategia corporativa» de la entidad y les permite «fortalecer de manera significativa» su «participación en el segmento de personas naturales».

«Es un paso que mejora nuestra escala, complementa nuestro portafolio y refuerza la solidez con la que competimos en este mercado. Confiamos en Colombia y en el potencial de su economía, y seguiremos avanzando con disciplina para generar valor y acompañar el progreso de nuestros clientes», agregó Prado.

Itaú, por su parte, afirmó en un comunicado que esta operación hace parte de «un proceso de ajuste en su estrategia para enfocar sus operaciones en Itaú Corporate, que agrupa todos los negocios de personas jurídicas en Colombia y Panamá, en tesorería, y en las filiales Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciaria e Itaú Panamá».

«Esta nueva priorización contempla la firma de un acuerdo para vender activos y pasivos con enfoque en banca minorista en Colombia y Panamá a Banco de Bogotá y Banco de Bogotá Panamá en un proceso que fue comunicado hoy al mercado y a la Superintendencia Financiera. El perfeccionamiento y cierre de esta transacción está sujeto a la previa aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia», explicó el banco brasileño.

A pesar de esta decisión, Itaú señaló que tiene un «compromiso con el futuro» de Colombia y una «visión de permanencia a largo plazo», por lo que convocará «una asamblea de accionistas para decretar un aumento de capital de hasta 100 millones de dólares, con el fin de acelerar el crecimiento del banco y fortalecer aún más su competitividad en el mercado» del país.

El Grupo Aval, al que pertenece el Banco de Bogotá, incluye también los bancos de Occidente, Popular y AV Villas; los negocios de banca de inversión Aval Casa de Bolsa y Aval Fiduciaria; el fondo de pensiones y cesantías Porvenir, y la corporación financiera Corficolombiana.

Adicionalmente tiene presencia en Panamá a través de la operación de Multi Financial Group. EFE

jga/joc/gpv