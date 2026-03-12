Banco de México ve más dinamismo en 2026 pero alerta por incertidumbre del T-MEC

3 minutos

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- La economía de las distintas regiones de México mostró un mejor desempeño hacia el cierre de 2025, tras el bajo dinamismo previo, aunque para este año la incertidumbre por las políticas comerciales de Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC podrían condicionar las perspectivas de crecimiento, señaló el Banco de México (Banxico).

“Las economías regionales continúan enfrentando un entorno complejo e incierto. No obstante, hacia delante se anticipa un desempeño más favorable que el observado durante 2025, si bien sujeto a retos importantes”, señaló el Banco central en su ‘Reporte sobre las Economías Regionales’ del cuarto trimestre 2025, difundido este jueves.

«En el ámbito externo, persiste la incertidumbre asociada con las políticas que pudiera implementar nuestro principal socio comercial y con la próxima revisión del T-MEC», indicó la institución.

En ese sentido, dijo que esto podría incidir de manera particular en las entidades del norte y en las regiones centrales, “dada su elevada integración con Estados Unidos”, y adicionalmente apuntó que aquellas entidades con alta emigración histórica hacia EE.UU. podrían resentir ajustes en los flujos de remesas.

“Especialmente en algunos estados del centro norte y del sur donde estos recursos representan una proporción relevante del ingreso de los hogares”, puntualizó.

En el ámbito interno, la institución señaló que la inseguridad pública continúa “siendo un desafío”, pues los directivos siguen reportando afectaciones en el funcionamiento de sus empresas en diversas zonas del país.

A ello, agregó la «creciente exposición a eventos climáticos extremos, cuyos efectos inciden de manera diferenciada sobre sectores productivos y entidades federativas».

El Banco de México indicó que ante estos desafíos, “se deben fortalecer las fuentes internas de crecimiento y consolidar condiciones propicias para la inversión».

Por lo tanto, consideró como prioritario «avanzar» en la construcción y modernización de infraestructura de transporte, digital, energética e hídrica, dada su relevancia estratégica para reducir costos y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales y fortalecer la competitividad regional.

Aunado a ello, indicó, es “indispensable” fortalecer la formación de capital humano y acelerar la adopción de nuevas tecnologías, para robustecer la capacidad productiva y elevar el crecimiento potencial de las regiones.

Precisó, por último, que los directivos empresariales entrevistados han subrayado «la importancia de reforzar la seguridad pública y el estado de derecho, como condiciones necesarias para detonar la inversión y sostener el crecimiento».

El reporte llega apenas unos días antes de que inicie el proceso de revisión del T-MEC, algo que defienden Canadá y México mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha presentado dudas al respecto en medio de la guerra comercial lanzada por su Administración. EFE

csr/afs/jrh