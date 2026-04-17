Banco Interamericano de Desarrollo prevé financiación récord para Argentina en 2026

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Washington, 17 abr (EFE).- El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este viernes que prevé acelerar su respaldo a Argentina con una financiación récord que podría superar los 7.200 millones de dólares en 2026.

El BID contempla una ayuda de más de 5.000 millones de dólares en operaciones soberanas con el sector público y BID Invest, la rama destinada al sector privado del Grupo BID, tiene previsto movilizar unas inversiones de 2.200 millones.

Este plan supone un aumento significativo respecto a 2025, cuando se aprobaron 5.000 millones de dólares en fondos.

En 2026, el Grupo BID ampliará su apoyo a Argentina con un programa que combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias del país y financiación al sector privado.

El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, destacó que tanto el gobierno como el pueblo argentino han hecho una gran esfuerzo para estabilizar su economía y por ese motivo su grupo «acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento.

El Grupo BID es la principal fuente de financiación en América Latina y el Caribe.

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya aprobó en abril de 2025 un nuevo programa de financiación a 48 meses para Argentina valorado en 20.000 millones de dólares.

El programa contaba con un desembolso inicial de unos 12.000 millones de dólares y busca brindarle a Argentina «nuevamente acceso de manera oportuna a los mercados internacionales de capital» reforzando enormemente las reservas del banco central argentino, se complementa con otras fuentes de financiación acordadas por parte del Grupo del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). EFE

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