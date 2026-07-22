Banco mexicano Banorte dice que incertidumbre del T-MEC acorta los plazos del crédito

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Ciudad de México, 21 jul (EFE).- La falta de certeza sobre el horizonte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está llevando a las empresas a solicitar créditos con vencimientos más cortos, aunque el banco mexicano Banorte prevé que una mayor claridad en las negociaciones impulse el financiamiento durante el segundo semestre de 2026.

José Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, explicó este martes en una conferencia que la demanda no se ha detenido, pero las compañías muestran cautela para comprometerse por periodos prolongados y podrían ampliar sus planes cuando avance la revisión comercial.

«Estamos teniendo más cortos plazos que largos plazos por la situación (la revisión del T-MEC). No es que se vea mal, pero se puede ver mejor», dijo al presentar los resultados del banco en el segundo trimestre de 2026, donde también advirtió: “hay que prepararnos para mucha volatilidad”.

El banco espera una ligera aceleración conforme México y Estados Unidos resuelvan temas pendientes y las empresas recuperen visibilidad para planear inversiones y contratar deuda a plazos mayores.

Alejandro Padilla, economista en jefe de la firma, recordó que las revisiones anuales mantienen vigente el T-MEC durante 10 años y pueden funcionar como transición hacia una futura extensión por otros 16 años, escenario que considera conveniente para los tres socios.

La institución destacó que la integración regional permitiría a Norteamérica competir mejor frente a China y señaló como asuntos centrales las reglas de origen, el sector automotriz y los aranceles estadounidenses de las secciones 122 y 232, que afectan también al acero y el aluminio.

También estimó que la revisión puede favorecer una sustitución gradual de importaciones asiáticas, toda vez que México exporta entre 8.000 y 9.000 millones de dólares anuales a China, pero importa cerca de 120.000 millones, según explicó Padilla.

Por otra parte, la firma mantuvo en un 1,4 % su previsión de crecimiento para la economía mexicana en 2026.

Y calcula que el producto interno bruto avanzó un 1,3 % trimestral entre abril y junio, tras caer un 0,6 % en el primer trimestre, y proyecta incrementos interanuales de entre el 1,2 % y el 2,2 % durante la segunda mitad del año.

El principal riesgo para la firma, explicó, «es una desaceleración más intensa de la economía mundial», aunque el banco resaltó que las exportaciones mexicanas crecieron más del 20 % entre enero y mayo.

En sus resultados trimestrales, Banorte reportó una utilidad neta de 15.550 millones de pesos (unos 889 millones de dólares), un alza interanual del 6 %.

La cartera de crédito vigente creció un 8 %, hasta 1,27 billones de pesos (unos 72.754 millones de dólares), mientras el financiamiento al consumo avanzó un 10 %.

En tanto, el crédito automotriz aumentó un 26 %, el de nómina un 14 %, las tarjetas un 12 % y las hipotecas un 5 %.

Mientras que la cartera comercial subió un 8 %, la de Gobierno un 7 % y la corporativa un 2 %. La captación tradicional aumentó un 6 %, hasta 1,2 billones de pesos (68.518 millones de dólares), con una morosidad del 1,5 %. EFE

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