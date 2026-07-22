Banco Santander ganó 2.653 millones en Latinoamérica hasta junio, un 9,5 % más que un 2025

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Madrid, 22 jul (EFE).- El Banco Santander obtuvo en el primer semestre del año en Latinoamérica, que incluye Brasil, México, Argentina y Chile, un beneficio neto de 2.653 millones de euros, un 9,5 % más que en 2025, según informó en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.

En Brasil, donde los clientes de banca minorista crecieron un 6 % hasta 75.577, el banco español obtuvo un beneficio de 1.93 millones de euros, un 9,7 % más que un año antes, gracias entre otros factores a la menor carga fiscal y la reducción de costes y dotaciones, que crecieron por debajo de los créditos.

En México, el beneficio alcanzó 897 millones de euros, casi un 13 % más que en el mismo periodo del año anterior, con un aumento del 11,8 % del margen de intereses hasta 2.502 millones de euros.

Las comisiones crecieron un 16,7 % hasta 804 millones de euros, y el margen bruto mejoró un 13,4 % hasta 3.412 millones.

En Chile, el incremento del beneficio fue del 27 % tras obtener 469 millones de euros, con un aumento del 9 % tanto del margen de intereses, que se situó en 1.093 millones, como del margen bruto, que ascendió a 1.538 millones.

Y en Argentina el beneficio del semestre se situó en 194 millones de euros, frente a los 262 del mismo periodo de 2025, en un entorno marcado por la hiperinflación.

En su nota, el Santander aclara que a lo largo de 2026 la economía argentina mostró señales mixtas, con cierto debilitamiento de la demanda interna, mientras que las exportaciones siguen sólidas.

En España, por otro lado, el Santander obtuvo un beneficio atribuido de 2.534 millones de euros en el primer semestre del año, un 12,2 % más, gracias a la mejora del margen de intereses y las comisiones y a los menores costes y dotaciones.

El grupo se anotó un beneficio total en el semestre de 8.973 millones de euros, cifra récord para un primer semestre y un 31,3 % por encima de la obtenida entre enero y junio de 2025.

El margen de intereses (la diferencia entre los ingresos y los costes financieros) creció en España un 7,7 % hasta 3.860 millones de euros, en tanto que las comisiones lo hicieron un 5,7 %, hasta 1.588 millones.

Con todo ello, el margen bruto aumentó un 4,2 % hasta 6.380 millones de euros, gracias a la buena gestión del balance y el menor coste de los depósitos y de las comisiones y por las buenas dinámicas en divisas y seguros.

Los costes totales se redujeron un 8 %, reflejo de los menores impactos asociados a riesgo operacional y los menores cargos relativos a deterioros de activos, lo que situó la ratio de eficiencia en el 31,3 %, 4,9 puntos porcentuales frente a la del mismo periodo del año anterior.

Entre enero y junio, el total del impuesto sobre sociedades fue de 2.442 millones de euros, e incluyó un cargo de 174 millones de euros correspondiente a la periodificación del impuesto a los ingresos obtenidos en España esperados para el año.

Al cierre de junio, el banco contaba con 1.458 oficinas en España, 266 menos que un año antes. EFE

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