Banco Santander reduce el beneficio un 10,3 % en Brasil entre enero y septiembre

Madrid, 29 oct (EFE).- Banco Santander obtuvo en Brasil un beneficio atribuido de 1.589 millones de euros (1.843 millones de dólares) entre enero y septiembre, un 10,3 % menos que un año antes.

No obstante, los 593 millones de euros (688 millones de dólares) del tercer trimestre son un 20,5 % más que en el mismo periodo de 2024, informó el banco español este miércoles.

Las comisiones se redujeron un 8,5 %, hasta 2.350 millones de euros (2.726 millones de dólares), en tanto que el margen bruto lo hizo un 8,4 %, hasta 9.405 millones de euros (10.910 millones de dólares); los costes de explotación cayeron un 6,9 %, y el margen neto se redujo un 9,1 %, hasta 6.342 millones de euros (7.356 millones de dólares).

En México, el Banco Santander ganó 1.211 millones de euros (1.405 millones de dólares), casi un 2 % menos que un año antes, aunque los 416 millones de euros (482 millones de euros) de beneficio de julio a septiembre representan una mejora del 2,5 %.

El mercado chileno reportó al Santander 534 millones de euros (619 millones de dólares), un 23,3 % más, con un crecimiento interanual de clientes del 9 %.

En Estados Unidos, el otro gran mercado del Santander en América, el beneficio creció un 35,7 % hasta 1.194 millones (1.385 millones de dólares), si bien en el tercer trimestre sufrió un recorte del beneficio del 12,5 %, hasta 355 millones de euros (388 millones de dólares).

Santander, con mercados en Europa y América, obtuvo un beneficio neto atribuido global de 10.337 millones de euros (11.990 millones de dólares) en los nueve primeros meses del año, un 11 % más que en el mismo periodo de 2024, su mejor resultado histórico en este periodo.

De esa cantidad, 3.233 millones de euros (3.750 millones de dólares) correspondieron a España, un 14 % más. EFE

