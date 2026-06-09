Bancos aumentaron el financiamiento de las energías fósiles en 2025, alertan organizaciones

afp_tickers

2 minutos

Los principales gigantes bancarios del mundo concedieron el año pasado más de 900.000 millones de dólares en financiamiento para las energías fósiles, un monto 8% superior al del año anterior, reveló el martes un consorcio de oenegés.

Desde el Acuerdo de París de 2015, que busca limitar el calentamiento global a 1,5 ºC arriba de la era preindustrial, miles de millones de dólares en préstamos, emisiones de acciones u obligaciones se han dirigido a empresas de petróleo, gas y carbón, según la última edición del informe «Banking on Climate Chaos».

Los 65 bancos estudiados dedicaron el año pasado 906.000 millones de dólares a diferentes formas de apoyo financiero para las energías fósiles. No obstante, el aumento interanual fue menos marcado que en 2024.

Tres de cada cinco bancos aumentaron sus financiamientos al sector, según los autores del informe.

El estadounidense JPMorgan es el primer apoyo financiero a las energías fósiles con 58.200 millones de dólares el año pasado, por encima de su compatriota Bank of America y el japonés Mitsubishi UFJ, detalla el informe elaborado por ocho oenegés, incluidas Rainforest Action Network, Reclaim Finance y Urgewald.

El estudio se basa en datos publicados directamente por las empresas o por proveedores especializados, así como la agencia financiera Bloomberg.

El año 2025 marcó el final de las actividades de la Net-Zero Banking Alliance (NZBA), un programa de neutralidad de carbono de la ONU dirigido al sector bancario, lastrado por un contexto menos favorable para la protección del clima en Europa y Estados Unidos.

bp/etr/ak/LyS/mas/arm