Las empresas suizas se adaptan cada vez más a una sociedad que no lleva dinero en efectivo.

¿Boicot a Apple Pay y Samsung Pay? 15 de noviembre de 2018 - 14:34 La Comisión de Competencia de Suiza (COMCO) ha registrado oficinas de los bancos Credit Suisse, UBS, PostFinance, así como las compañías de tarjetas de crédito Swisscard y Aduno para investigar si están implicadas en un presunto boicot a sistemas de pago móvil como Apple Pay y Samsung Pay. Este jueves la Comisión de Competencia (COMCO) ha anunciado que ha abierto una investigación. Se sospecha que las empresas investigadas acordaron entre ellas no autorizar el uso de sus tarjetas de crédito para Apple Pay y Samsung Pay, con el objetivo de beneficiar el método de pago suizo denominado Twint. Postfinance, el banco postal suizo, ha afirmado que está colaborando con COMCO para esclarecer el asunto. La filial de la compañía suiza de correos dice estar convencida de que no ha violado las leyes antimonopolio helvéticas. Por su parte, Credit Suisse afirma estar seguro de que la investigación demostrará que se trata de acusaciones infundadas. “Ya ofrecemos a los consumidores en Suiza acceso a Apple Pay y Samsung Pay a través de nuestra filial Swisscard, de la que somos propietarios en un 50%", sostiene el banco.