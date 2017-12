Derechos de autor

Gigante financiero cumple 20 años 08 de diciembre de 2017 - 16:52 El 8 de diciembre de 1997, tras una de las primeras filtraciones que marcaría la carrera de la institución financiera, el público era informado de la fusión de las dos principales entidades bancarias de Suiza, la Unión de Bancos Suizos (UBS) y la Sociedad de la Banca Suiza (SBS). No era solamente lo la creación de un nuevo gran banco suizo, sino la amalgama de dos culturas financieras diferentes. El SBS, creado en 1854 en Basilea, era fuerte en el área de las inversiones, pero tenía una reserva de capital no muy amplia. La situación del UBS era justo la contraria. Prevaleció el nombre del UBS, pero la cultura del SBS, lo que llevó al banco a establecer objetivos ambiciosos en la década de 2000 que casi lo arruinaron. Hoy, no puede advertirse ninguna de esas culturas. El UBS se ha convertido en un banco internacional y los suizos son minoría en la alta administración.