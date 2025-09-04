Banderas portuguesa y de la UE ondean a media asta en Eurocámara por accidente en Lisboa

Bruselas, 4 sep (EFE).- El Parlamento Europeo tiene este jueves a media asta las banderas de Portugal y de la Unión Europea a la entrada de sus sedes en Bruselas y Estrasburgo (Francia), así como en sus oficinas en Lisboa, en solidaridad por el accidente en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória) en la capital portuguesa, que ha dejado al menos 15 muertos y 18 heridos.

«El trágico accidente en el Elevador da Glória ha conmocionado profundamente a Europa. El Parlamento Europeo se une a Portugal en este día de luto nacional», escribió la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en sus redes sociales.

Al menos quince personas murieron y otras 18 resultaron heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave, después de que este conocido funicular turístico en el centro de Lisboa descarrilara este miércoles, informaron las autoridades.

Por el momento las autoridades portuguesas no han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.

Los líderes de la Unión Europea, incluyendo la presidenta de la Comisión Europea, el del Consejo Europeo o la propia Metsola, expresaron sus condolencias por el accidente en la noche del miércoles. EFE

