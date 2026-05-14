Bangladés aprobó la construcción de una enorme presa para enfrentar problemas en el suministro de agua

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Bangladés aprobó el miércoles una enorme presa fluvial valorada en unos 2.800 millones de dólares que, según las autoridades, ayudará al país a hacer frente a su persistente crisis en el sumunistro de agua, a menudo atribuida a India.

El reparto del agua de los ríos, elemento crucial para una economía nacional muy dependiente de la agricultura, es desde hace décadas una cuestión clave entre ambos países.

El nuevo proyecto prevé la construcción de una presa de 2,1 kilómetros sobre el río Padma, en Bangladés. Está diseñada para almacenar hasta 2.900 millones de metros cúbicos.

«Al menos 70 millones de personas, es decir un tercio del país, se beneficiarán de este proyecto», afirmó el ministro de Recursos Hídricos, Shahid Uddin Chowdhury Anee.

El proyecto ayudará a hacer frente a los problemas de abastecimiento en las zonas que se secan durante los meses de verano debido a las extracciones realizadas aguas arriba en la presa de Farakka, en India, añadió.

La presa de Farakka, puesta en servicio por India en 1970, está diseñada para desviar, durante la estación seca, un importante volumen de agua del Ganges, llamado Padma cuando entra en Bangladés.

India defendió durante mucho tiempo la presa de Farakka, reprochando al país vecino no aprovechar eficazmente sus propios recursos hídricos.

Según responsables bangladesíes, este proyecto aumentará el caudal de al menos cinco ríos en el suroeste del país, reduciendo la salinidad y, en consecuencia, impulsando la producción agrícola.

Bangladés, país de 170 millones de habitantes, también espera que el proyecto permita regar 2,9 millones de hectáreas de tierras.

Una central hidroeléctrica de 113 megavatios también será instalada en el marco del proyecto, indicaron las autoridades.

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