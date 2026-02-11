Bangladés blinda sus urnas contra el fraude electoral con drones y cámaras de vigilancia

Moudud Ahmmed Sujan

Daca, 11 feb (EFE).- La Comisión Electoral de Bangladés afirmó este miércoles que más del 90 % de los centros de votación para las elecciones del jueves están bajo vigilancia de cámaras de circuito cerrado (CCTV), drones y cámaras corporales, en el despliegue tecnológico y de seguridad más extenso en la historia electoral del país.

«Se ha garantizado el monitoreo por CCTV en más del 90 % de los centros», afirmó el comisionado electoral, Abul Fazal Mohammad Sanaullah, este miércoles a los periodistas.

«Por primera vez, las autoridades desplegarán drones (UAV) y cámaras corporales para mantener el orden y documentar los procedimientos», añadió.

Una década de boicot electoral

El país llega a las urnas tras encadenar una década de boicot electoral y crisis de legitimidad.

Este impulso a la vigilancia responde a los procesos disputados bajo la ex primera ministra Sheikh Hasina y su partido, la Liga Awami, durante los cuales la oposición y organismos internacionales denunciaron repetidamente el relleno de urnas, la intimidación y la manipulación de resultados.

Las parlamentarias de 2014 estuvieron marcadas por la violencia, mientras que las de 2018 sufrieron denuncias de depósitos de papeletas durante la noche y el bloqueo a los interventores en los centros. Tras el boicot de enero de 2024, que hundió la competitividad del sistema, los funcionarios buscan ahora restaurar la confianza pública mediante este despliegue tecnológico.

Para lograrlo, miles de agentes portarán cámaras corporales ancladas a sus uniformes que grabarán cada interacción en los accesos, mientras que los drones supervisarán el perímetro de los centros para evitar que grupos de choque intimiden a los votantes.

Con esta red, el Gobierno busca garantizar que cada voto sea documentado y que el personal de seguridad actúe con total transparencia bajo la mirada de la Comisión Electoral.

La logística del «reinicio» democrático

«La eficacia de las cámaras de CCTV y los dispositivos corporales depende no solo del equipo, sino también de la competencia profesional y de los mecanismos de supervisión», señaló a EFE Omar Faruk, profesor de Criminología de la Universidad de Ciencia y Tecnología Mawlana Bhashani (MBSTU) de Bangladés.

Faruk expresó su escepticismo sobre si el personal de las fuerzas del orden cuenta realmente con la formación técnica necesaria para operar y supervisar eficazmente estos sistemas durante la jornada electoral, y advirtió que «si no hay una supervisión adecuada, dicha tecnología podría servir potencialmente a un motivo ilícito e influir en el proceso administrativamente».

En total, se han establecido 42.779 centros de votación en todo el territorio nacional. De estos puntos, las autoridades electorales han identificado 21.506 centros como «importantes» o «de riesgo», lo que representa casi la mitad de los lugares de votación.

Más de 129 millones de votantes están registrados para la votación, incluyendo aproximadamente 64,82 millones de hombres, 62,88 millones de mujeres y 1.232 votantes identificados como «hijra» (tercer género), según datos oficiales.

Para garantizar la seguridad, se han desplegado casi 958.000 miembros de las fuerzas del orden, incluido el Ejército.

Los autoridades electorales afirmaron que el uso de tecnología de vigilancia, combinado con un fuerte despliegue de seguridad, tiene como objetivo prevenir irregularidades y proporcionar un registro documentado de los procedimientos en lo que se presenta como un momento de «reinicio para el proceso electoral de Bangladés». EFE

