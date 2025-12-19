Bangladés condena asesinato de ciudadano hindú en plena crisis de protestas y violencia

Nueva Delhi, 19 dic (EFE).- El Gobierno Interino de Bangladés condenó este viernes el asesinato a golpes de un ciudadano hindú en la ciudad de Mymensingh, en el norte del país, a pocas horas de la llegada de los restos del líder estudiantil Sharif Osman Hadi, en plena crisis de protestas marcada por incendios en medios de comunicación y ataques a sedes diplomáticas

«Condenamos enérgicamente el asesinato a golpes de un ciudadano hindú en Mymensingh. En el nuevo Bangladés no hay lugar para este tipo de violencia», expresó el Gobierno Interino de Bagladés en un comunicado emitido este viernes.

«Ninguno de los responsables de este crimen atroz quedará impune», añadió.

La escalada de violencia se desató la noche del jueves tras confirmarse el fallecimiento del activista Sharif Osman Hadi en un hospital de Singapur, aunque durante la semana ya se habían registrado protestas frente a edificios diplomáticos de la India en Daca.

Las protestas de la noche del jueves llevaron a grupos de manifestantes a asaltar en la capital las sedes de los diarios Prothom Alo y The Daily Star, a los que acusan de mantener una postura favorable a la India, provocando incendios y destrozos materiales que forzaron la intervención de los servicios de emergencia y motivaron el actual apagón mediático.

La hostilidad hacia la India, alimentada por la retórica del fallecido Hadi sobre la «hegemonía india», ha forzado también el cierre de sedes diplomáticas. Los Centros de Aplicación de Visas de la India (IVAC) publicaron avisos oficiales confirmando la clausura indefinida de sus instalaciones en Rajshahi y Khulna.

La medida responde al riesgo de ataques por parte de grupos que vinculan la inestabilidad política actual con una supuesta injerencia de la inteligencia india.

Daca se encuentra en estos momentos blindada después de que las autoridades de Bangladés hayan desplegado este viernes un amplio dispositivo de seguridad en el aeropuerto y en los principales accesos a la capital ante la llegada de los restos del líder estudiantil Sharif Osman Hadi.

El vuelo comercial de Biman Bangladesh Airlines que traslada el cuerpo de Sharif Osman Hadi desde Singapur tiene previsto aterrizar a las 18:05 hora local (12:05 GMT), según confirmaron el portal local Banglanews24 y la plataforma política Inqilab Mancha, a la que pertenecía el fallecido.

La repatriación marca un momento crítico para el Gobierno interino, que teme que el recibimiento del cadáver se convierta en el detonante de nuevos disturbios. EFE

