Bangladés dicta una segunda orden de arresto en dos días contra Hasina

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Daca, 27 jul (EFE).- Un tribunal especial de Bangladés emitió este lunes una segunda orden de arresto en dos días contra la depuesta primera ministra Sheikh Hasina, esta vez por su presunta responsabilidad en la muerte de decenas de personas durante la represión de una concentración islamista en 2013.

El Tribunal de Crímenes Internacionales admitió cargos por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Hasina y otras 40 personas, entre ellas antiguos ministros, un exjefe del Ejército y miembros de las fuerzas de seguridad.

«Hoy presentamos dos grupos de cargos contra 41 personas, incluida Hasina, por las matanzas ocurridas durante la concentración de Hefazat. El tribunal admitió los cargos y emitió órdenes de arresto contra los acusados», declaró a la prensa el fiscal jefe, Aminul Islam.

Uno de los cargos se refiere a la muerte de 32 personas durante el desalojo de una concentración del grupo islamista Hefazat-e-Islam en Daca la noche del 5 de mayo de 2013.

El segundo corresponde a la muerte de otras 20 personas al día siguiente en el distrito de Narayanganj.

Human Rights Watch estimó en un informe publicado ese año que al menos 58 personas murieron durante los disturbios de esos dos días, entre ellas siete miembros de las fuerzas de seguridad.

Islam afirmó que la investigación encontró pruebas de la implicación directa de Hasina en la planificación de la operación y la acusó de haber negado posteriormente que se hubieran producido muertes.

La nueva orden llega un día después de que el mismo tribunal ordenara detener a Hasina por su presunta implicación en la ejecución extrajudicial del concejal Ekramul Haque durante la campaña antidroga de su Gobierno en 2018.

El fiscal Jahirul Amin negó a EFE que la presentación consecutiva de cargos estuviera relacionada con el anuncio de Hasina de que regresará a Bangladés en diciembre.

«La investigación lleva meses en marcha. Ya estábamos preparando estos cargos. No tiene ninguna relación con acontecimientos ocurridos fuera del tribunal», aseguró.

Las acciones judiciales contra antiguos dirigentes se ampliaron además este fin de semana con la presentación de denuncias ante la Fiscalía del mismo tribunal contra el expresidente Mohammed Shahabuddin y su antecesor, Abdul Hamid.

Los denunciantes solicitaron que se investigue su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de las protestas de 2024, aunque el tribunal todavía no ha admitido cargos contra ellos.

Shahabuddin dimitió el viernes, en la mitad de su mandato, alegando incapacidad física y mental.

La ex primera ministra huyó a la India después de que una revuelta estudiantil pusiera fin a sus quince años en el poder en agosto de 2024.

Hasina fue condenada a muerte en ausencia en noviembre de 2025 por crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de esa revuelta, en la que pudieron morir hasta 1.400 personas, según Naciones Unidas. EFE

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