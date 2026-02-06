Bangladés dispersa con gases y cañones de agua nuevas protestas a días de las elecciones

Nueva Delhi, 6 feb (EFE).- La policía de Bangladés dispersó este viernes con gases lacrimógenos y cañones de agua a cientos de manifestantes en Daca cuando intentaban marchar hacia la residencia oficial del jefe del Gobierno interino a menos de una semana de las elecciones generales del 12 de febrero.

Los disturbios estallaron de forma escalonada cuando activistas de la plataforma Inqilab Mancha y grupos de empleados públicos que exigen mejoras salariales intentaron romper los cordones policiales en el centro de Daca para alcanzar la residencia del jefe interino, Muhammad Yunus.

Sgún confirmó el propio Gobierno, la intervino con cañones de agua y gases lacrimógenos para impedir el acceso a esta zona, donde se mantiene una prohibición estricta de «cualquier tipo de reunión, manifestación, marcha, concentración o protesta» por motivos de seguridad.

El foco principal de la marcha fue la exigencia de justicia por el asesinato en diciembre de Sharif Osman Hadi, portavoz de Inqilab Mancha y figura clave de la revuelta estudiantil de 2024. Hadi falleció tras ser tiroteado en un ataque que el Ejecutivo de Yunus calificó entonces de «sabotaje» para desestabilizar los comicios.

Tras la intervención policial de este viernes, que según los organizadores causó decenas de heridos, la oficina de Yunus emitió un comunicado oficial reconociendo el uso de fuerza no letal, pero desmintiendo categóricamente haber empleado armas de fuego.

«Cuando los manifestantes intentaron romper las barricadas y subieron a los vehículos de cañones de agua, las fuerzas de seguridad utilizaron granadas de sonido y cañones de agua para controlar la situación. El Gobierno aclara de forma categórica que en ningún momento se efectuaron disparos por parte de las fuerzas del orden», señaló.

Según un recuento del Hospital Universitario de Daca recogido en la nota oficial, al menos 23 personas fueron atendidas con diversas lesiones, aunque las autoridades hospitalarias subrayaron que ninguna presentaba heridas de bala.

Este repunte de la inestabilidad ocurre en un clima de alta sensibilidad ante los comicios del próximo jueves, los primeros tras la caída de Sheikh Hasina en 2024 y la represión que causó 1.400 muertos, lo que ha llevado al Ejecutivo a pedir «moderación» para garantizar una transición pacífica.

Como medida para reducir la tensión, el Gobierno anunció que el próximo domingo solicitará formalmente a la ONU una investigación internacional sobre el asesinato de Hadi, insistiendo en que la estabilidad es fundamental para garantizar una transición pacífica bajo supervisión internacional. EFE

