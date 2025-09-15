Bangladés dispuesto a aumentar importaciones desde EE.UU. para lograr rebajas arancelarias

Nueva Delhi, 15 sep (EFE).- El líder del Gobierno interino de Bangladés, Muhammad Yunus, mostró este lunes al representante comercial adjunto estadounidense para el Sur y el Centro de Asia, Brendan Lynch, la disposición de su país a aumentar sus importaciones desde EE.UU. para lograr así reducciones arancelarias.

«El profesor Yunus señaló que Bangladés está preparado para aumentar sus importaciones desde Estados Unidos y expresó su esperanza de que esto abra el camino a nuevas reducciones arancelarias, contribuyendo a una asociación comercial más sostenible y mutuamente beneficiosa», según dijo en un comunicado la Oficina del jefe del Gobierno interino de Bangladés.

Por su parte, el representante estadounidense elogió la disposición de Daca, que contribuiría a su parecer con la reducción del déficit comercial, y valoró la labor del equipo negociador bangladesí, según informó el Ejecutivo de este país asiático.

El encuentro de este lunes en Daca tuvo lugar tras la decisión de Washington, anunciada el pasado 31 de julio, de reducir del 35 % al 20 % el arancel recíproco aplicado a las exportaciones bangladesíes, un gesto que el Ejecutivo interino, que ha continuado negociando con EE.UU., consideró un hito en las relaciones comerciales.

“Muchas gracias por el apoyo. Estamos muy contentos con lo que ha sucedido. La reducción de los aranceles ha sido clave para la economía del país”, afirmó Yunus.

Ambas delegaciones abordaron medidas para reducir el desequilibrio comercial y para la compra de productos agrícolas estadounidenses como algodón y soja, así como lS importaciones de gas licuado, aeronaves civiles y cooperación en control de drogas.

“Nuestros intereses están cada vez más cerca de los de Estados Unidos. Eso hace que este proceso sea más sencillo y prometedor”, añadió Yunus, según el comunicado.

Para Bangladés, estrechar los lazos bilaterales con Estados Unidos es fundamental para el comercio del país y, especialmente, para su industria textil, de la que dependen millones de personas y que constituye el principal motor económico y fuente de divisas del país.

El país es el segundo mayor proveedor mundial de ropa y exporta principalmente a Estados Unidos y la Unión Europea. Solo en 2024, las ventas a la UE superaron los 20.000 millones de dólares, con España entre los principales destinos, gracias a grandes compradores como Inditex o Mango.

La amenaza de aranceles del 35 % había generado una profunda preocupación en el sector, que temía una caída de hasta el 60 % en las exportaciones a EE.UU. EFE

