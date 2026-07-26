Bangladés emite una nueva orden de arresto contra Hasina por una ejecución extrajudicial

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Daca, 26 jul (EFE).- El Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés emitió este domingo una nueva orden de arresto contra la ex primera ministra Sheikh Hasina y otras siete personas, después de admitir los cargos presentados contra ellas por una presunta ejecución extrajudicial cometida en 2018.

El fiscal Jahirul Amin explicó a EFE que entre las personas incluidas en la orden figuran el exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal y el secretario general de la Liga Awami, Obaidul Quader, por su presunta responsabilidad en la muerte de Ekramul Haque, concejal del municipio de Teknaf, durante una campaña antidroga en el distrito de Cox’s Bazar.

Ekramul, dirigente de la organización juvenil de la Liga Awami, murió abatido por miembros del Batallón de Acción Rápida (RAB) el 26 de mayo de 2018, presuntamente por instigación de un diputado de la zona, según la Fiscalía.

Días después del homicidio se difundió una grabación de audio en la que familiares de Ekramul aseguraron haber escuchado sus gritos instantes antes de que fuera asesinado.

«Su teléfono estaba encendido en el momento del asesinato. Su esposa y sus hijas pudieron escuchar la conversación que mantenía con los autores. Presentamos esa grabación como prueba ante el tribunal», declaró el fiscal jefe, Aminul Islam, durante una rueda de prensa.

Islam explicó que la Fiscalía acusó a Hasina, Kamal y Quader en aplicación del principio de responsabilidad del superior jerárquico.

«Después del asesinato, Hasina invitó a la esposa de Ekramul y le pidió que olvidara el asunto, prometiéndole una compensación. La viuda declaró ante los investigadores que Obaidul Quader organizó el encuentro», añadió.

El fiscal indicó que la acusación fue presentada contra un total de once personas, de las cuales tres permanecen bajo custodia de las autoridades penitenciarias de Bangladés.

Otro de los acusados, Benazir Ahmed, posteriormente ascendido por Hasina a inspector general de la Policía, fue detenido recientemente en Dubái, según la Fiscalía.

Hasina, que huyó a la India tras la caída de su Gobierno durante las protestas estudiantiles de agosto de 2024, fue condenada a muerte en ausencia en noviembre de 2025 por crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de esas manifestaciones.

La ex primera ministra afronta además centenares de procesos judiciales, entre ellos cientos de causas por asesinato.

En recientes entrevistas con medios, Hasina afirmó que regresará a Bangladés en diciembre para comparecer ante la justicia. EFE

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