Bangladés entra en la fase final para generar energía nuclear por primera vez

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Daca, 28 abr (EFE).- Bangladés comenzó este martes a cargar uranio en su central nuclear en Rooppur, construida por Rusia en el oeste del país, en el paso final para producir este tipo de energía por primera vez en su historia.

«Este es el último paso antes de iniciar la producción comercial de electricidad de la planta», dijo a EFE el portavoz del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Tanvir Mia.

Con este avance, Bangladés podría convertirse en el 33º país del mundo y el tercero del sur de Asia, después de la India y Pakistán, en utilizar energía nuclear, informó a EFE un funcionario.

«La producción de electricidad comenzará ahora por etapas de forma experimental. El suministro de 300 megavatios de electricidad a la red nacional podría empezar el próximo mes de agosto», añadió el portavoz.

La central nuclear de dos unidades de Rooppur fue construida por la empresa nuclear estatal rusa Rosatom y tiene una capacidad combinada de 2.400 megavatios.

En 2016, Bangladés firmó un acuerdo con Rusia para construir la planta con un coste total de 12.650 millones de dólares, en el que Moscú aportó el 90 % de la financiación mediante créditos junto con asistencia técnica.

Rusia entregó el primer lote de combustible nuclear a Bangladés en octubre de 2023 para operar la primera unidad, durante una ceremonia a la que asistieron por videoconferencia el presidente ruso, Vladímir Putin, y la entonces primera ministra bangladesí, Sheikh Hasina.

El megaproyecto sufrió retrasos por la inestabilidad política en Bangladés. Tras la caída del Gobierno de Hasina, el país estuvo dirigido más de un año por un Gobierno interino liderado por el premio Nobel Muhammad Yunus, hasta que en febrero asumió el poder el nuevo Gobierno de Tarique Rahman.

Tanto el Ejecutivo interino como el actual han decidido seguir adelante con la central nuclear con el objetivo de acabar con los constantes apagones y la falta de energía que sufre el país, agravada por el conflicto de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula la mayor parte del suministro bangladesí.

Antes de la ceremonia de carga de uranio de este martes, el director general de Rosatom, Alexey Likhachev, se reunió con el primer ministro Rahman en su despacho, según informó su oficina.

Bangladés se enfrenta actualmente a un déficit diario de energía de hasta 3.000 megavatios, con muchas centrales eléctricas paralizadas por la falta de combustibles primarios como gas, fueloil y diésel en medio del actual conflicto en Oriente Medio. EFE

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