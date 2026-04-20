Bangladés está al borde de un apagón de telecomunicaciones por la crisis energética

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Bangladés se enfrenta al riesgo de un apagón generalizado de teléfonos móviles si no mejora la escasez de combustible provocada por la guerra en Oriente Medio, informaron los operadores el lunes.

La nación sudasiática de 170 millones de habitantes importa el 95% de su petróleo y gas, en su mayoría de Oriente Medio, y ahora las filas en las gasolineras consumen hasta 12 horas.

La Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Móviles de Bangladés (AMTOB) afirmó este lunes que ya no es posible mantener las operaciones de telecomunicaciones sin el combustible necesario para alimentar servicios como los centros de datos.

«La situación se ha desbordado más allá del control operativo», alertó la AMTOB en una carta a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de Bangladés (BTRC).

«Si estas condiciones persisten, existe un riesgo inminente de apagones de la red de telecomunicaciones a gran escala en importantes zonas del país», advirtió.

La entidad apuntó que ya se hace sentir el impacto.

«Los operadores de redes móviles están sufriendo una grave tensión operativa debido a la prolongada falta de suministro de energía comercial», señaló.

La AMTOB indicó que los centros de datos consumen aproximadamente entre 500 y 600 litros de diésel por hora, lo que supone casi 4.000 litros diarios por instalación, un volumen que las gasolineras locales no pueden suministrar.

«Varias instalaciones de telecomunicaciones de importancia estratégica vital están funcionando actualmente con reservas de combustible peligrosamente bajas», apuntó la asociación.

El secretario general de AMTOB, Mohammad Zulfikar, afirmó que los cierres de centros de datos crearían efectos en cadena en el conjunto de la red.

«Un apagón parcial o total de la red podría paralizar las llamadas, internet, SMS (mensajes de texto) y todos los demás servicios, o causar graves interrupciones», dijo a la AFP.

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