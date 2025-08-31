Bangladés llama a consultas urgentes a tres partidos opositores en plena crisis política

Nueva Delhi, 31 ago (EFE).- El Gobierno interino de Bangladés convocó este domingo reuniones de emergencia con tres de los principales partidos políticos de oposición para tratar la creciente inestabilidad en el país, marcada por las últimas protestas masivas y episodios de violencia que amenazan con complicar la transición democrática.

El jefe del Ejecutivo, el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, se reunirá de manera separada con representantes del Partido Nacionalista (BNP), Jamaat-e-Islami y el Partido Nacional Ciudadano (NCP) en la residencia oficial de Daca, con la intención de abordar tanto la crisis política como el calendario de las próximas elecciones.

Las citas fueron programadas a lo largo de la tarde de este domingo, según confirmó un portavoz gubernamental.

El llamamiento se produce tras disturbios en varias ciudades, desencadenados por el ataque contra el opositor Nurul Haque Nur, exlíder de las protestas estudiantiles de 2018 y hoy presidente del Gono Odhikar Parishad, que ha puesto en duda la capacidad del Ejecutivo para garantizar la seguridad política.

En paralelo, agentes de seguridad han sido relevados de sus cargos tras incidentes violentos, lo que refleja la presión del gobierno de Yunus sobre el mantenimiento del orden público.

El gobierno interino ha prometido una investigación judicial sobre el ataque contre al dirigente opositor y aseguró que cubrirá todos los gastos médicos del político, hospitalizado en estado crítico. Mientras tanto, diversas formaciones han pedido medidas contra el Jatiya Party, acusado de mantener vínculos con el anterior régimen de Sheikh Hasina.

Bangladés vive una frágil transición desde la caída de la ex primera ministra Sheikh Hasina en 2024, tras el levantamiento popular liderado por estudiantes que dejó al menos 1.400 muertos, según la ONU.

El mes pasado, el Ejecutivo interino presentó la Declaración de Julio, un manifiesto de 28 puntos que denuncia los abusos del régimen anterior, y la Carta de Julio, una plataforma de reformas institucionales elaborada junto a más de treinta partidos como una hoja de ruta para el futuro gobierno.

Las elecciones generales han sido fijadas para febrero de 2026, en lo que se considera una prueba decisiva para el futuro democrático del país tras quince años de gobiernos de la Liga Awami. EFE

