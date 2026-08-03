Bangladés pide a India que impida actividades políticas de la ex primera ministra Hasina

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Daca, 3 ago (EFE).- El Gobierno de Bangladés pidió este lunes a la India que no permita actividades políticas de la ex primera ministra Sheikh Hasina, condenada a muerte y exiliada en territorio indio, alegando que sus declaraciones buscan crear inestabilidad en el país.

«Bangladés espera la cooperación de la India para garantizar que cualquier persona de organizaciones prohibidas, incluida la fugitiva Sheikh Hasina, no pueda utilizar territorio indio para realizar declaraciones políticas», según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladés.

La petición surge ante la convocatoria de una rueda de prensa virtual en la que intervendrá Hasina el próximo miércoles en Nueva Delhi, coincidiendo con el segundo aniversario de su huida de Bangladés.

El presidente del Club de Corresponsales Extranjeros del Sur de Asia (FCC), Waiel SH Awwad, que organiza el evento, confirmó a EFE que Hasina hará declaraciones en directo ante los medios, semanas después de haber anunciado que regresará a su país antes de que acabe el año.

Awwad afirmó que Hasina no asistirá al evento en persona ni aparecerá en vídeo porque el Gobierno indio «no se lo permitiría».

El asunto se planteó durante una visita de cortesía del recién nombrado alto comisionado de la India en Bangladés, Dinesh Tribedi, al asesor de Asuntos Exteriores del primer ministro, Humayun Kabir.

El alto comisionado indio aseguró a Kabir que daría la debida consideración al asunto, realizaría las indagaciones necesarias y se mantendría atento a la cuestión, según el comunicado del ministerio.

La petición a Nueva Delhi coincide con la orden del Gobierno bangladesí a los medios de comunicación nacionales de no difundir ningún discurso, entrevista o audio de la exmandataria, recordando que existe una prohibición judicial dictada por el Tribunal de Crímenes Internacionales (TCI) que califica de ilegal la difusión de mensajes de prófugos de la justicia.

Hasina fue condenada a la pena capital por crímenes de lesa humanidad debido a su presunto papel en la violenta represión contra las protestas estudiantiles de agosto de 2024, que causaron al menos 1.400 muertos según un informe de la ONU.

Actualmente acumula 663 causas judiciales en su país, de las cuales 453 son por asesinato, según un estudio de Transparencia Internacional Bangladés. EFE

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