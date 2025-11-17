Bangladés pide a la India que entregue de inmediato a la condenada a muerte Hasina

1 minuto

Nueva Delhi, 17 nov (EFE).- El Gobierno interino de Bangladés, liderado por Muhammad Yunus, ha pedido a la India que «entregue de inmediato» a la ex primera ministra Sheikh Hasina, condenada este lunes a muerte por un tribunal penal doméstico por la represión de las protestas que forzaron su dimisión en 2024.

«Hacemos un llamamiento al Gobierno de la India para que entregue de inmediato a estas dos personas condenadas a las autoridades de Bangladés», dijo en un comunicado el Gobierno de Yunu, en referencia a Sheikh Hasina y su colaborador, Asaduzzaman Khan Kamal.

Según el Ejecutivo provisional, el tratado de extradición vigente entre la India y Bangladés obliga a la entrega de Hasina y Kamal tras su condena por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés (ICT, por sus siglas en inglés). EFE

jgv/lgm/jgb

(Foto)(Vídeo)