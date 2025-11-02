Bangladés registra en octubre 80 muertos y 22.520 casos de dengue, su mayor cifra del año

2 minutos

Nueva Delhi, 2 nov (EFE).- Bangladés registró en octubre 80 muertes y 22.520 casos de dengue, el mes con más víctimas y contagios del año, según cifras del Departamento General de Servicios de Salud del país (DGHS).

Los datos del DGHS reflejan un preocupante aumento de esta infección viral transmitida por mosquitos hembra, principalmente de la especie Aedes, que se ha convertido en una amenaza recurrente para la salud pública del país.

Los casos de dengue en la región suelen aumentar a partir de julio y disminuir en octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias, que favorece la reproducción de los mosquitos portadores. Sin embargo, este año, a comienzos de noviembre, los contagios siguen registrándose pese a la bajada de las temperaturas.

Las autoridades sanitarias registraron 76 muertes y 15.866 casos de dengue en septiembre, 39 muertes y 10.496 casos en agosto, y 41 muertes y 10.684 casos en julio. En lo que va de año, el país ha contabilizado 70.513 contagios y 278 fallecidos hasta octubre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido en repetidas ocasiones de que el cambio climático está ampliando la distribución geográfica del dengue y aumentando su transmisión.

Según el organismo, el aumento de las temperaturas, las lluvias intensas y la humedad crean condiciones más favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad.

El peor año registrado en Bangladés en cuanto al dengue fue 2023, cuando la enfermedad causó la muerte de más de 1.500 personas e infectó a más de 300.000.

Entre los síntomas de la enfermedad se incluyen dolor de cabeza, dolores musculares y articulares y erupciones en el cuerpo, así como una prolongada fatiga. EFE

mtv/mr