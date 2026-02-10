Bangladés registra un éxodo de trabajadores para votar en sus elecciones más inciertas

Daca, 10 feb (EFE).- Bangladés entró este martes en una fase de espera preelectoral marcada por un éxodo masivo, con millones de trabajadores aprovechando el cierre de las zonas industriales y los festivos decretados por el Gobierno para viajar a sus aldeas y votar en los comicios generales del jueves, que buscan reconstruir la nación.

Daca y sus satélites industriales, Ashulia, Gazipur y Savar, hogar de una cuarta parte de los 175 millones de habitantes del país y corazón de la industria textil, amanecieron con las carreteras colapsadas.

Las elecciones serán las primeras en Bangladés desde que la ex primera ministra Sheikh Hasina fue obligada a dejar el cargo en un levantamiento liderado por estudiantes en agosto de 2024.

El gobierno interino del premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus ha supervisado la transición y la organización de la votación, que incluye un referéndum constitucional.

Las terminales de autobuses de la capital estaban abarrotadas, con pasajeros esperando horas por billetes, mientras que se veía a otros viajando en los techos de los trenes cuando los servicios partían de Daca.

Mustakim Billah, de veinte años, se encontraba entre los miles que abandonaban la capital, viajando en un autobús abarrotado desde Ashulia, uno de los centros de fabricación de ropa más grandes de Bangladés, hacia Sherpur, un distrito del noreste cercano a la frontera con la India, para emitir su voto por primera vez.

«Este viaje se siente como volver a casa para el Eid», dijo a EFE Billah, que trabaja en una fábrica de ropa.

«Intenté votar en el pasado, pero no pude porque las urnas ya estaban llenas. Esta vez tengo la esperanza de poder hacerlo», aseguró para referirse a una práctica atribuida a los oficialistas, en la que estos supuestamente llenaban las urnas con votos falsos la noche anterior y cuando los votantes legítimos llegaban al colegio electoral los funcionarios les decían que su voto ya había sido emitido.

Billah dijo que planea votar «sí» en el referéndum sobre las reformas estatales propuestas y apoyar a un candidato honesto.

La industria de la confección de Bangladés, que representa más del 80 % de los ingresos por exportaciones y emplea a unos cuatro millones de trabajadores, depende en gran medida de la mano de obra migrante.

Muchos trabajadores dicen que los cierres de fábricas son cruciales para permitir la participación en las elecciones, ya que sus centros de votación registrados suelen estar a cientos de kilómetros de sus lugares de trabajo.

La Comisión Electoral dijo que la votación se llevará a cabo en 299 de los 300 distritos electorales parlamentarios del país, con más de 120 millones de votantes registrados aptos para emitir sus sufragios.

Casi la mitad de los votantes tienen menos de 40 años, lo que convierte a los votantes más jóvenes en un grupo demográfico decisivo.

Los principales partidos políticos, incluidos el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) y Jamaat-e-Islami, han instado a sus seguidores a acudir a votar, enmarcando las elecciones como una oportunidad para restaurar la rendición de cuentas tras años de comicios disputados.

A pesar del despliegue de seguridad, se informó de enfrentamientos esporádicos entre activistas de partidos rivales en varios distritos en las últimas horas de la campaña, dijeron las autoridades.

Para trabajadores como Billah, sin embargo, el foco sigue siendo la participación. «Antes, mi voto no importaba», pero «esta vez, siento que podría importar». EFE

