Bank of America gana 22.981 millones de dólares hasta septiembre, un 12 % más

2 minutos

Nueva York, 15 oct (EFE).- Bank of America obtuvo un beneficio neto de 22.981 millones de dólares hasta septiembre, un 12 % más respecto a los nueve primeros meses de 2024, impulsado por sus negocios en banca de inversión y mercados.

Durante el tercer trimestre, en el que más se fijan los inversores de Wall Street, el banco ganó 8.500 millones de dólares, un 23 % más en términos interanuales, después de que sus provisiones para pérdidas crediticias se redujeran hasta los 1.300 millones, un 13 % menos.

Por su parte, los ingresos del banco repuntaron en el tercer trimestre hasta los 28.242 millones de dólares, un 11 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El presidente y consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, celebró en un comunicado el «sólido crecimiento» de las ganancias de la empresa, que impulsaron a su vez el incremento en un 31 % del beneficio por acción diluido en el tercer trimestre, de 1,06 dólares por acción.

«El fuerte crecimiento de préstamos y depósitos, junto con una gestión efectiva del balance, se tradujo en un récord de ingresos netos por intereses», agregó el ejecutivo, que destacó además su «buen apalancamiento operativo» y un ratio de eficiencia inferior al 62 %.

La entidad agregó que sus comisiones de banca de inversión aumentaron un 43 % en términos interanuales, hasta 2.000 millones de dólares, y que los ingresos de sus negocios en renta variable se situaron en los 2.300 millones, un 14 % más.

Mientras, su división de renta fija creció un 5 %, hasta los 3.100 millones de dólares.

El volumen de depósitos incrementó, además, un 1 %, hasta los 947.000 millones de dólares, mientras que los préstamos subieron un 2 % y llegaron a 320.000 millones.

Los resultados de Bank of America fueron bien recibidos por los inversores y en las operaciones previas a la apertura de la bolsa sus acciones subían un 3,8 %. EFE

