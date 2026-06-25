Banxico mantiene la tasa de interés en 6,5 % y no prevé cambios ante incertidumbre global

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Ciudad de México, 25 jun (EFE).- El Banco de México (Banxico) mantuvo este jueves la tasa de interés de referencia en el 6,5 %, en una decisión unánime de su Junta de Gobierno, y anticipó que será apropiado conservarla en ese nivel, al considerar que la postura monetaria actual es adecuada para enfrentar los riesgos del entorno económico.

«Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual», indicó el emisor -en un comunicado-, que reafirmó el compromiso de consolidar un entorno de inflación baja y estable.

La decisión se produce después del recorte de veinticinco puntos base aprobado el 7 de mayo y estuvo en línea con las expectativas del mercado, que anticipaban una pausa en el ciclo de relajación monetaria. EFE

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