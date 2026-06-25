Banxico mantiene la tasa de interés en 6,5 % y no prevé cambios ante incertidumbre global

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Ciudad de México, 25 jun (EFE).- El Banco de México (Banxico) mantuvo este jueves la tasa de interés de referencia en el 6,5 %, en una decisión unánime de su Junta de Gobierno, y anticipó que será apropiado conservarla en ese nivel, al considerar que la postura monetaria actual es adecuada para enfrentar los riesgos del entorno económico.

«Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual», indicó el emisor -en un comunicado-, que reafirmó su compromiso de consolidar un entorno de inflación baja y estable.

La decisión se produce después del recorte de veinticinco puntos base aprobado el 7 de mayo y estuvo en línea con las expectativas del mercado, que anticipaban una pausa en el ciclo de relajación monetaria.

En su anuncio, el banco central señaló que la decisión responde a la evaluación del panorama inflacionario, el comportamiento del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria vigente.

El mensaje destacó que entre abril y la primera quincena de junio la inflación general descendió del 4,45 % al 3,55 %, jalada por la disminución tanto del componente subyacente como del no subyacente. La inflación subyacente, considerada un mejor indicador de la tendencia de los precios, pasó del 4,26 % al 4,12 % en el mismo periodo.

Así mismo, el banco ajustó ligeramente a la baja sus pronósticos para la inflación general en el segundo trimestre de 2026, debido a menores presiones en los precios no subyacentes, aunque mantuvo la expectativa de que el índice converja a la meta del 3 % durante el segundo trimestre de 2027.

No obstante, la entidad advirtió que el balance de riesgos para la inflación mantiene un sesgo al alza por factores como las tensiones geopolíticas, posibles disrupciones derivadas de políticas comerciales, presiones de costos y una eventual depreciación del peso.

En el ámbito internacional, Banxico señaló que persiste la incertidumbre asociada al conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones económicas, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de referencia en junio, en un contexto de volatilidad en los mercados financieros y fortalecimiento del dólar.

Con esta decisión, Banxico realizó su segunda pausa del año en el ciclo de relajación monetaria, tras el recorte de veinticinco puntos base aplicado en mayo, que dejó la tasa de referencia en el 6,50 %. El banco central había interrumpido previamente los ajustes en febrero y mantiene los tipos en su nivel más bajo desde 2022. EFE

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