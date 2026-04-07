Baréin acusa a China y Rusia de centrarse «únicamente» en el lenguaje de la resolución ONU

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Naciones Unidas, 7 abr (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, acusó este martes a Rusia y China de haberse centrado «únicamente» en el lenguaje de la resolución sobre el estrecho de Ormuz, que ambos países vetaron en el Consejo de Seguridad, y no tanto en el contenido.

«Ellos han creído que deberíamos centrarnos únicamente en el lenguaje de la resolución y no en qué abarca la resolución. Si uno se limita a la resolución, a una resolución con la redacción que teníamos -que hemos suavizado mucho-, verá que empezó bajo el Capítulo VII y fuimos rebajando el nivel para satisfacer y atender las preocupaciones de todos los demás miembros del Consejo de Seguridad», declaró el ministro ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.

Poco antes, ambos países, miembros permanentes del órgano con derecho a veto, rechazaron el documento – propuesto por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar- que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales.

«Pensábamos que habíamos logrado un lenguaje equilibrado y creo que en ese lenguaje es en el que deberíamos centrarnos», añadió el bareiní.

Según dijo el ministro, les hubiera gustado presentar la propuesta el pasado lunes, pero la falta de consenso lo impidió.

«Creo que el Consejo de Seguridad realmente no ha estado a la altura de las circunstancias en esta ocasión, pero volveremos a intentarlo y trataremos de elaborar un enfoque, porque se trata de una cuestión inminente y muy importante que debemos abordar», avanzó el canciller de Baréin, que acoge la presidencia rotatoria del órgano este mes.

Defendió en todo momento que su país, y el resto de los que presentaron la propuesta, «no son parte de este conflicto» y les gustaría «no estar en él», pese haber sido testigo de ataques de Irán como respuesta al operativo de Estados Unidos e Israel.

Aun así, advirtió de que su «contención tiene un límite»: «Lo único que oímos de Irán es que, en ocasiones, reclaman la soberanía sobre el estrecho y están intentando seguir cerrándolo. Y esto creará realmente un precedente que espero que la comunidad internacional no tolere». EFE

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