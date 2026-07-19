Baréin acusa a Irán de lanzar una nueva ofensiva «deliberada» contra objetivos civiles

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Manama, 19 jul (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Baréin lograron interceptar y destruir este domingo varios misiles y drones lanzados por Irán contra su territorio, en un ataque que el mando militar bareiní calificó de ofensiva «deliberada» contra objetivos civiles, pocas horas después de que Irán lanzase acciones contra Kuwait.

«Con una determinación inquebrantable y una alta preparación para el combate, los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas de Defensa de Baréin se enfrentaron, interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos iraníes traicioneros», afirmó el Mando General del Ejército bareiní en un comunicado.

Tras el incidente, el Alto Mando confirmó que todas sus armas y unidades se encuentran en el «máximo nivel de alerta» para proteger al pequeño reino.

Asimismo, instó a la población a mantener la precaución y a no acercarse a ningún objeto sospechoso procedente de los restos de los proyectiles derribados.

El mando militar también informó de que los efectivos de la Unidad Real de Ingeniería de Campo habían sido desplegados y preparados para retirar dichos artefactos de forma segura con el fin de garantizar la seguridad de los residentes.

La institución subrayó que el uso de este tipo de armamento contra civiles constituye una «violación flagrante del derecho internacional humanitario».

Hasta el momento, Baréin no ha informado de daños ni de víctimas.

Esta escalada regional coincide con la decisión de Estados Unidos de dar por terminada la tregua pactada con Irán el pasado 17 de junio, que ponía fin a la guerra conjunta de EE.UU. e Israel contra la República Islámica.

Ante la decisión de la Administración Trump, la Guardia Revolucionaria iraní ha vuelto a atacar distintas bases con presencia estadounidense en el golfo Pérsico. EFE

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