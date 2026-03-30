Baréin arresta a 204 nacionales por protestar contra la guerra en Irán, alerta ONG

2 minutos

Manama, 30 mar (EFE).- La Autoridad de Asuntos de los Prisioneros de Baréin registró hasta este lunes el arresto de 204 ciudadanos bareiníes en distintas zonas del país, en el marco de una campaña estatal de seguridad que coincide con el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según un comunicado de esta organización humanitaria, la mayor parte de las detenciones se produjeron en las últimas semanas y actualmente 193 personas permanecen bajo custodia policial, diez ya fueron liberadas y una falleció días después de su arresto, sin especificar las causas de su muerte.

De acuerdo con esta entidad, las detenciones se efectuaron por participar en protestas pacíficas contra la guerra en Irán y por condenar la muerte del líder supremo iraní, ayatolá Alí Jameneí, el primer día de la guerra, el pasado 28 de febrero, en los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra ese país.

Asimismo, otros fueron detenidos por grabar los ataques iraníes contra bases estadounidenses o por «expresar alegría y orgullo» ante las acciones contra la presencia de EE.UU. e Israel en la región, que muchos bareiníes consideran «ilegal y fuente de desestabilidad».

La Autoridad de Asuntos de los Prisioneros indicó que estos arrestos forman parte de una campaña destinada a «someter la amplia solidaridad popular» con Irán.

La entidad denunció que las detenciones fueron arbitrarias, ya que su objetivo principal fueron civiles que ejercían «sus derechos naturales y morales de rechazo a la guerra y la agresión».

«Los recuentos que hemos registrado constituyen la lista verificada hasta el momento, aunque los hechos en la realidad y los testimonios procedentes de pueblos y aldeas indican que el número real de arrestos es superior a esta cifra», afirmó la Autoridad en un comunicado.

Asimismo, hizo un llamamiento a las familias de los detenidos para que cooperen con sus comités a fin de registrar todos los casos de arrestos arbitrarios.

La campaña de detenciones se enmarca en un contexto de tensiones regionales derivadas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. EFE

bar-sr-rsm/fpa