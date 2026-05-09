Baréin arresta a una treintena de chiíes en una ola de represión a simpatizantes de Irán

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Manama, 9 may (EFE).- Las autoridades de Baréin arrestaron este sábado a una treintena de clérigos de la rama chií del islam, la mayoritaria en Irán, en medio de una campaña de represión contra personas a las que acusa de simpatizar con Teherán durante la guerra en Oriente Medio, denunciaron ONG, opositores y activistas locales.

El principal grupo opositor de Baréin, Al Wefaq -disuelto e ilegalizado en 2016- denunció en un comunicado que las autoridades están llevando a cabo «una amplia campaña de redadas y arrestos contra eruditos religiosos chiíes, de manera humillante y peligrosamente provocadora».

Por su parte, el responsable de la organización de derechos humanos bareiní Salam, Sayed Yousif al Muhafdha, dijo en sus redes sociales que una treintena de clérigos han sido detenidos hasta el momento en redadas en sus hogares.

«Desde la guerra, hemos tenido más de trescientos casos de arrestos denunciados, incluyendo casos de desaparición forzada de activistas, fotógrafos, mujeres y niños. Además, se registró un caso de muerte bajo custodia policial por tortura», denunció.

Al Muhafdha recordó que esto se produce en paralelo a una campaña gubernamental para retirar la nacionalidad a aquellas personas acusadas de simpatizar con Irán en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, a la que Teherán respondió con ataques de represalia contra países del golfo Pérsico.

En esta línea, el director del Instituto de Baréin para los Derechos y la Democracia (BIRD), Sayed Ahmed Alwadaei, dijo en X que estos arrestos masivos «no tienen precedentes» y que se iniciaron tras la visita a Emiratos Árabes Unidos (EAU) del rey bareiní, Hamad bin Issa Al Jalifa, a finales de abril.

«Sus amenazas contra la nación y la posterior represión —que incluyó arrestos, torturas, condenas y la retirada de la ciudadanía— fueron respaldadas posteriormente por siete gobiernos árabes», añadió Alwadaei.

A finales de abril, Baréin revocó la ciudadanía a 69 personas sin que fueran juzgadas ni acusadas ​​penalmente, bajo la acusación de simpatizar con Irán, mientras se prevé que más de 350 personas sean objeto de esta revocación de nacionalidad, de acuerdo con ONG bareiníes. EFE

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